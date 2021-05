Étude: les vaccins Sinopharm COVID-19 semblent sûrs et efficaces

Des chercheurs de Sinopharm et de ses partenaires locaux au Moyen-Orient affirment que l’essai a impliqué environ 40380 participants avec les deux vaccins de la société – l’un développé par l’Institut des produits biologiques de Wuhan et l’autre par l’Institut des produits biologiques de Pékin – et un placebo. L’essai a été mené dans quatre pays – Bahreïn, les Émirats arabes unis, l’Égypte et la Jordanie. Cependant, l’étude a fourni des données uniquement pour Bahreïn et les Émirats arabes unis.