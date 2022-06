Étude : les recherches sur Internet de médicaments abortifs ont bondi après la fuite du brouillon de Roe

Les recherches en ligne de médicaments abortifs ont grimpé en flèche après une Projet de décision de la Cour suprême renversant Roe v. Wade divulgué début mai, selon une analyse Publié dans JAMA médecine interne.

Les chercheurs ont analysé les recherches Google provenant des États-Unis qui mentionnaient des termes tels que “pilule abortive” ou les médicaments “mifépristone/mifeprex” ou “misoprostol/cytotec”. Ils ont extrait des données du 1er janvier 2004 au 8 mai 2022 et étudié les volumes de recherche horaires 72 heures avant et après la fuite.

L’analyse a trouvé des “records nationaux” pour les termes de recherche liés à la pilule abortive, avec environ 350 000 recherches au cours de la semaine du 1er mai au 8 mai. Les chercheurs ont noté que le pic de recherche était “immédiat” après la fuite, et les recherches étaient 162% plus élevées que prévu dans les 72 heures suivant la publication du brouillon.

De plus, les recherches de pilules abortives étaient plus élevées dans les États qui étaient plus restrictifs en matière de droits reproductifs ou avaient moins accès aux soins. Le Nebraska a le volume de recherche cumulé le plus élevé au cours de la période de 72 heures après la fuite, l’Iowa venant en deuxième position, suivi du Missouri.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Les chercheurs ont noté que leur étude ne peut pas confirmer si l’une de ces recherches était liée à une tentative d’avortement réelle ou déterminer les informations démographiques des personnes à la recherche de médicaments pour l’avortement.

Cependant, ils ont déclaré que l’augmentation devrait sensibiliser les médecins au fait que leurs patients peuvent décider d’utiliser des pilules abortives, que les prestataires soient impliqués ou non.

“Bien que la mifépristone/mifeprex ou le misoprostol/cytotec nécessitent une ordonnance et que leur utilisation soit restreinte dans certains États, les recherches sur Internet peuvent refléter des personnes explorant la sécurité et l’efficacité de ces médicaments, comment les obtenir ou les stocker en prévision d’un accès restreint”, ont-ils écrit. .

“Certains chercheurs peuvent rechercher des médicaments abortifs de substitution et/ou illicites comme alternatives. Il est impératif que les informations sur les endroits où les femmes peuvent obtenir légalement et en toute sécurité des médicaments abortifs soient accessibles en ligne, y compris les consultations de télémédecine avec des professionnels de la santé.”

LA GRANDE TENDANCE

L’avortement médicamenteux n’a cessé de gagner en popularité depuis que la FDA a approuvé la mifépristone comme méthode d’avortement en 2000. Selon l’Institut Guttmacherun institut de recherche sur la santé reproductive qui soutient le droit à l’avortement, l’avortement médicamenteux représentait 54 % des avortements aux États-Unis en 2020, contre 37 % en 2017.

Avant même la La décision finale de la Cour suprême renversant Roe la semaine dernière, de nombreux États ont déjà restreint l’accès aux avortements médicamenteux dispensés par télésanté. Suite à la décision, le procureur général Merrick Garland dit dans un communiqué que les États ne pouvaient pas interdire l’utilisation de la mifépristone car le médicament a été approuvé par la FDA.

Mardi, le secrétaire du HHS, Xavier Becerra, a déclaré que l’agence soutiendrait l’accès à l’avortement médicamenteux, les voyages en toute sécurité dans les États qui autorisent les avortements et la confidentialité de la santé.

“Il n’y a pas de solution miracle”, a déclaré Becerra. “Mais s’il y a quelque chose que nous pouvons faire, nous le trouverons et nous le ferons au HHS. En effet, c’est l’instruction que j’ai reçue du président des États-Unis.”