Étude : Les patients immergés dans la réalité virtuelle pendant la chirurgie nécessitent moins d’anesthésie

Une étude récente publiée dans PLOS Un et menée par des chercheurs du Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston révèle que l’utilisation de la réalité virtuelle pendant la chirurgie de la main a conduit à des réductions significatives de l’anesthésie peropératoire sans impact négatif sur les résultats rapportés par les patients.

Dans un petit essai contrôlé randomisé de huit mois, les chercheurs ont évalué 34 patients subissant une chirurgie de la main et la quantité d’anesthésie administrée en peropératoire en conjonction avec ou sans utilisation de la réalité virtuelle.

Le groupe VR a reçu significativement moins de propofol par heure que le groupe témoin. Notamment, la durée du séjour en unité de soins post-anesthésiques (USPA) a été nettement réduite dans le groupe VR, les patients étant sortis de l’USPA 22 minutes plus tôt que les patients témoins.

Les patients ont été divisés en un groupe témoin, sous anesthésie selon les recommandations d’un anesthésiste pendant la chirurgie, et un groupe VR, qui a visionné la programmation de leur choix via un casque de réalité virtuelle et des écouteurs antibruit.

La programmation virtuelle, fournie par la société de clinique de télésanté VR XRHealth, a été conçu pour favoriser la détente et le calme, comme une prairie paisible, une forêt ou un sommet de montagne. Les patients pouvaient également écouter une méditation guidée dans les environnements immersifs ou choisir parmi une bibliothèque de vidéos sur une interface utilisateur Web affichée sous la forme d’un écran de cinéma entouré d’un arrière-plan de «ciel étoilé».

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Une pratique courante pour l’anesthésie pendant la chirurgie de la main combine une anesthésie régionale administrée avant la chirurgie et des soins anesthésiques surveillés pendant la chirurgie.

Bien que les patients reçoivent une anesthésie en préopératoire, ils peuvent avoir besoin d’une anesthésie supplémentaire en peropératoire, ce qui peut entraîner une sursédation et des complications potentiellement évitables.

Les chercheurs de l’étude ci-dessus ont noté que “la réalité virtuelle pourrait s’avérer être un outil précieux pour les patients et les prestataires en distrayant l’esprit du traitement des stimuli nocifs, ce qui réduirait l’utilisation de sédatifs et le risque de sursédation sans impact négatif sur la satisfaction des patients”.

Cependant, ils ont signalé des limites au sein de l’étude, y compris les participants étant conscients de la possibilité d’une posologie sédative réduite. Il pourrait également y avoir un biais de sélection, car les résultats des patients qui ont accepté une sédation minimale peuvent ne pas être généralisables à l’ensemble de la population.

De plus, les prestataires de l’étude n’étaient pas en aveugle, ce qui aurait pu contribuer aux différences spectaculaires de dosage du propofol entre les groupes, ont écrit les chercheurs.

“En raison du potentiel de biais d’influencer ces deux résultats, nos résultats doivent être interprétés comme préliminaires et nécessitant une validation dans de futurs essais. De plus, compte tenu de ces limitations majeures, nos résultats sont donc les mieux adaptés pour décrire comment l’incorporation de l’immersion VR dans La pratique actuelle de l’anesthésie pour la chirurgie de la main peut se comparer à la norme de soins, et non pour prouver que la réalité virtuelle est une modalité efficace de contrôle de la douleur ou est supérieure aux autres techniques de distraction », ont noté les chercheurs.

LA GRANDE TENDANCE

La réalité étendue (c’est-à-dire la réalité virtuelle, augmentée et mixte) est actuellement utilisé sous diverses formes dans la salle d’opération et affecte les patients et les chirurgiens.

Les chirurgiens utilisent la technologie de réalité augmentée via Augmedics’ système xvision, pour la chirurgie de la colonne vertébrale. La technologie d’Augmedics permet à un chirurgien de voir un modèle 3D de la colonne vertébrale d’un patient pendant la chirurgie d’implantation et a démontré une précision de placement de vis percutanée de 99,1 %.

Precision XR Théâtre chirurgical permet aux chirurgiens de visualiser une expérience chirurgicale en saisissant des modèles d’imagerie 3D dans la réalité virtuelle. Les prestataires réalisent un scan classique du corps du patient (IRM, CT scan, etc.). Ce scan est reconstruit en une image 3D en réalité virtuelle que les chirurgiens analysent en profondeur pour se préparer à une opération.