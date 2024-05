Étude : Les patients atteints de lésions cérébrales décédés après la fin du système de réanimation pourraient s’être rétablis

1 sur 2 | Certains patients atteints de traumatismes crâniens décédés après le retrait du système de survie pourraient s’être rétablis s’ils en avaient l’occasion, indique une nouvelle étude du Mass General Brigham à Boston. Photo de Fathergoosemusic/ Wikimédia Commons

NEW YORK, 13 mai (UPI) — Certains patients atteints de traumatismes crâniens décédés après le retrait du système de survie pourraient avoir récupéré s’ils avaient eu plus de temps, indique une nouvelle étude. Les résultats de l’étude, menée au Mass General Brigham à Boston, ont été publié lundi dans le Journal du neurotraumatisme.

Une approche plus prudente est nécessaire pour prendre des décisions précoces sur le retrait du système de survie après un traumatisme crânien, selon les chercheurs du Mass General Brigham, une organisation de recherche biomédicale de premier plan qui comprend plusieurs hôpitaux universitaires de la Harvard Medical School.

« Les traumatismes crâniens graves – résultant par exemple d’un accident de voiture – sont une cause majeure d’hospitalisations et de décès dans le monde », affectant plus de 5 millions de personnes chaque année, a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Yelena Bodien, assistante. professeur au département de neurologie du Massachusetts General Hospital, a déclaré à UPI par courrier électronique.

Alors que de nombreuses personnes reprennent conscience en quelques heures ou une journée, d’autres restent dans l’unité de soins intensifs, dépendant d’un système de réanimation, tel qu’un tube respiratoire, a déclaré Bodien, qui est également professeur adjoint au département de médecine physique et de réadaptation de l’hôpital. Hôpital de réadaptation Spaulding à Charlestown, Massachusetts.

« Il peut être difficile de prédire qui se rétablira d’un traumatisme crânien grave et dans quelle mesure. Pourtant, les familles sont souvent invitées à prendre des décisions concernant la poursuite ou l’arrêt du maintien des fonctions vitales, comme la respiration mécanique, dans les 72 heures seulement suivant la blessure. » » dit Bodien.

« Cette décision dépend en grande partie de la conviction de l’équipe clinique que la guérison est possible », a-t-elle ajouté. « On ne sait pas si certaines personnes décédées parce que le maintien en vie a été interrompu auraient pu survivre et se rétablir si le maintien en vie avait été maintenu. »

Actuellement, aucune directive médicale ni algorithme précis ne déterminent quels patients présentant un traumatisme crânien grave sont susceptibles de se rétablir. La raison la plus courante pour laquelle les familles choisissent de retirer les mesures de survie est le fait que les médecins transmettent des informations suggérant un mauvais pronostic neurologique.

Dans l’étude, les chercheurs ont découvert que certains patients pour lesquels le système de survie avait été retiré pouvaient avoir survécu et retrouvé une certaine indépendance quelques mois après leur blessure. Reporter la décision de retirer le système de réanimation peut être utile pour certains patients, ont-ils noté.

En utilisant des données recueillies sur une période de 7 ans et demi sur 1 392 patients atteints de traumatisme crânien dans des unités de soins intensifs de 18 centres de traumatologie aux États-Unis, les chercheurs ont conçu un modèle mathématique pour calculer la probabilité que le traitement de survie soit interrompu. Ils ont basé leur modèle sur des données démographiques, des facteurs socio-économiques et des caractéristiques des blessures.

Ensuite, ils ont associé des patients poursuivant un traitement de survie à des individus présentant des scores de modèle similaires, mais pour lesquels le traitement de survie avait été arrêté.

Sur la base du suivi, les résultats estimés à six mois pour une proportion significative du groupe retiré étaient soit le décès, soit la récupération d’au moins une certaine indépendance dans les activités quotidiennes. Parmi les survivants du groupe non retiré, plus de 40 % ont retrouvé au moins une certaine indépendance.

En outre, l’équipe de recherche a constaté que rester dans un état végétatif était une issue peu probable six mois après la blessure. Aucun des patients décédés n’a été déclaré en mort cérébrale, les résultats ne sont donc pas applicables à la mort cérébrale.

Les chercheurs suggèrent que les cliniciens supposent que les patients auront de mauvais résultats sur la base des données sur les résultats. Cela conduit au retrait du maintien de la vie, ce qui augmente ensuite les taux de mauvais résultats et conduit à encore plus de décisions de retirer le maintien de la vie, ont noté les auteurs de l’étude.

Ce qui est nécessaire, ce sont des études supplémentaires composées d’échantillons plus grands qui permettent une comparaison plus précise des patients pour lesquels le maintien en vie est retiré et de ceux pour qui ce n’est pas le cas. Cela aiderait les chercheurs à comprendre les trajectoires de récupération variables des personnes victimes de traumatismes crâniens, ont déclaré les chercheurs.

Le Dr Ariane Lewis, professeur aux départements de neurologie et de neurochirurgie du NYU Langone Medical Center à New York, a déclaré qu’elle aimerait « féliciter les auteurs pour ce travail important ».

« Il est reconnu depuis longtemps que notre compréhension de la guérison après une lésion cérébrale aiguë est blasée par le nihilisme et les prophéties auto-réalisatrices – l’attente d’un mauvais résultat conduisant à l’arrêt prématuré d’un traitement de survie, entraînant la mort », a déclaré Lewis, qui est également directeur des soins neurocritiques.

Elle a ajouté que le rétablissement des patients peut prendre plusieurs mois. De multiples complications peuvent survenir et les patients ne peuvent pas rentrer chez eux car ils ont besoin d’une assistance artificielle pour respirer et se nourrir pendant une longue période.

« Les opinions sur la prolongation de la vie dans un contexte de handicap et de dépendance, même si le rétablissement ultérieur est réalisable, sont très personnelles et peuvent changer avec le temps », a-t-elle déclaré. « Les gens devraient discuter de ces souhaits avec leur famille et leurs amis pour s’assurer qu’ils seront respectés dans le cas malheureux d’une lésion cérébrale aiguë empêchant la capacité de prise de décision. »

Dans l’étude, les patients plus âgés souffrant d’un traumatisme crânien semblaient avoir de mauvais résultats, tandis qu’une proportion importante de patients plus jeunes semblaient capables de se rétablir et de retrouver une indépendance précieuse, a déclaré le Dr Julio Chalela, professeur au département de neurochirurgie de l’Université médicale de South. Caroline à Charleston.

Sur la base de l’étude, « les médecins devraient être très prudents avant d’arrêter les thérapies vitales chez les patients, en particulier dans les 72 heures suivant un traumatisme crânien », a déclaré Chalela, qualifiant la nouvelle recherche d' »intrigante ».

Cependant, le Dr Erol Veznedaroglu, professeur et directeur du département de neurochirurgie du Drexel University College of Medicine de Philadelphie, a déclaré que « cette étude offre peu d’informations sur les soins prodigués à cette population de patients ».

« La crainte est qu’en fait, cela puisse donner de faux espoirs à de nombreuses familles et perturber la prise de décision pour la grande majorité des patients qui ont peu d’espoir de guérison significative », a déclaré Veznedaroglu.

Il a ajouté que « chaque famille doit prendre des décisions basées sur la qualité de vie de cet individu, et non sur la quantité. Il est impossible de quantifier cela en termes généraux car cela est propre à chaque patient et à chaque famille ».