Étude : Les opinions des professionnels et des consommateurs divergent sur la qualité des applications de santé mentale

Les chercheurs ont trouvé un faible accord entre les avis des professionnels et des consommateurs sur les applications de santé mentale.

L’étude, publié dans JMIRa évalué 11 applications de santé mentale à l’aide d’enquêtes en ligne administrées entre décembre 2020 et avril 2021. Les applications évaluées comprenaient Breethe, Calm, Headspace, Insight Timer Meditation, MindDoc, MindShift, Reflectly, Remente, Sanvello, Self-Help for Anxiety et Woebot.

Les examinateurs consommateurs ont signalé des antécédents de problèmes de santé mentale et on leur a demandé de télécharger trois des applications choisies et de les utiliser pendant trois jours. Les notes des 21 consommateurs ont ensuite été comparées aux notes établies par les cliniciens et les universitaires.

Dans l’ensemble, les chercheurs ont découvert que plus de la moitié des évaluations des applications montraient un désaccord entre les participants à l’étude et les évaluations professionnelles. Les professionnels ont donné à l’application des notes plus élevées et étaient plus susceptibles de recommander des applications à d’autres par rapport aux critiques consommateurs.

L’un des thèmes les plus importants abordés par les participants à l’étude était le coût, car beaucoup étaient frustrés lorsqu’ils atteignaient un mur payant ou devaient payer pour du contenu premium. Ils ont également apprécié la capacité de suivre et de mesurer leurs progrès ainsi que l’accès au contenu éducatif, comme des informations sur les mécanismes d’adaptation ou les symptômes.

“Les participants ont accordé une grande importance à la fonctionnalité de l’application, et la plupart des thèmes générés par l’analyse qualitative étaient liés à cet aspect. Ils ont apprécié une variété de fonctionnalités, faciles à utiliser, interactives et avec une capacité de personnalisation”, a déclaré l’étude. auteurs ont écrit. “L’esthétique était également très importante, car nos participants ont souligné l’importance d’une mise en page professionnelle, avec des couleurs attrayantes et une structure simple. Le plus grand nombre de participants négatifs concernait le domaine “difficultés d’utilisation”, ce qui suggère que les évaluations professionnelles actuelles facilité d’utilisation des applications.”

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Les chercheurs ont noté certaines limites à l’étude. Bien qu’ils aient demandé aux participants s’ils avaient utilisé des applications de santé mentale dans le passé, ils n’ont pas demandé s’ils utiliseraient les applications spécifiques utilisées dans l’étude. Les participants ont également signalé des problèmes de santé mentale généraux, mais pas de diagnostics spécifiques, ce qui pourrait être utile pour d’autres recherches.

Les auteurs de l’étude ont déclaré que davantage d’études pourraient utiliser un échantillon d’utilisateurs plus large et plus diversifié et se concentrer sur différentes catégories d’applications. Cette recherche a utilisé des applications de bien-être mental, et non des thérapies numériques. Ils ont noté que de futures études pourraient évaluer dans quelle mesure les gens comprennent ces catégories et les distinctions entre ces types d’applications.

Cependant, les chercheurs ont fait valoir que leur étude démontrait que les revues professionnelles ne se concentraient peut-être pas suffisamment sur les questions importantes pour les consommateurs.

“Comme les critiques sur les magasins d’applications et par les professionnels diffèrent de celles des personnes ayant des expériences vécues de problèmes de santé mentale, elles ne suffisent pas à elles seules à fournir aux personnes ayant des problèmes de santé mentale les informations qu’elles souhaitent lorsqu’elles choisissent une application de santé mentale”, ont-ils écrit. “Les mesures d’évaluation des applications doivent inclure les points de vue des utilisateurs de services de santé mentale pour s’assurer que les évaluations représentent leurs priorités. Un travail supplémentaire doit être fait pour intégrer les fonctionnalités les plus importantes pour les utilisateurs de services de santé mentale dans les applications de santé mentale.”