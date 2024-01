Étude : Les mesures de contrôle des infections ont freiné la propagation du COVID dans les hôpitaux de 2020 à 2022

La mise en œuvre de normes de ventilation d’au moins cinq changements d’air pur par heure, les tests COVID-19, l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI) et le port universel de respirateurs ont empêché la plupart des transmissions du SRAS-CoV-2 dans un système de santé californien à partir de 2020. jusqu’en 2022, suggère un étude publié hier dans Maladies infectieuses cliniques.

Pour l’étude, les chercheurs de l’Université de Californie (UC) ont utilisé les dossiers de santé électroniques et les données de mouvement des patients et du personnel pour effectuer des analyses génomiques virales et des réseaux sociaux afin d’estimer la propagation du COVID-19 dans l’UC.–Système de santé de San Diego. L’équipe a analysé 12 933 génomes viraux provenant de 35 666 patients et professionnels de santé infectés (sur 1 303 622 tests). [2.7%]) de novembre 2020 à janvier 2022.

Tests, EPI, protection respiratoire

Les travailleurs de la santé devaient porter des respirateurs N95, des lunettes de protection, des blouses et des gants lorsqu’ils soignaient directement des patients atteints de la COVID-19 et il leur était demandé de porter des respirateurs KN95 ou N95 dans toutes les zones hospitalières, y compris les zones non réservées aux soins des patients.

Tous les travailleurs de la santé non vaccinés ont subi des tests de dépistage de la COVID-19 deux fois par semaine, et les travailleurs de la santé vaccinés ont été testés chaque semaine pendant les périodes de transmission communautaire accrue. Chaque travailleur de la santé a rempli une enquête quotidienne sur les symptômes du COVID-19 et a été référé pour un test s’il signalait un symptôme positif ou une exposition.

Les patients ont été testés à l’admission et au troisième jour d’hospitalisation et ont été invités à porter un masque à moins de 6 pieds d’une autre personne, mais les auteurs ont noté une conformité incohérente. En raison du nombre limité de chambres à pression négative, les patients atteints du COVID-19 n’étaient pas toujours placés dans ces chambres et les portes des chambres des patients étaient souvent laissées ouvertes pour permettre une observation directe.

Les patients en chambre partagée plus vulnérables

De la 5 112 échantillons viraux du SRAS-CoV-2 séquencés à partir des deuxième et troisième vagues pandémiques (ère des variantes pré-Omicron), 291 interactions avec des patients ou des travailleurs de la santé peuvent avoir impliqué une exposition aux soins de santé. Trente-quatre des 291 couples (12 %) étaient génétiquement liés, dont 19 étaient attribuables à la transmission domestique et 14 à la transmission par les soins de santé.

En décembre 2021 et janvier 2022 (période Omicron), 1 376 travailleurs de la santé ont été testés positifs au COVID-19, soit une hausse de plus de 800 % par rapport aux 2 mois précédents. Au plus fort de cette vague, jusqu’à 257 travailleurs de la santé ont été testés positifs chaque jour. Pendant cette période, 2 106 paires de contacts provenant de 7 821 séquences génétiques ont identifié 120 (6 %) paires apparentées parmi 32 groupes, dont 10 étaient probablement liées aux soins de santé.

La propagation était plus susceptible de se produire dans les espaces partagés de l’ancien campus Hillcrest au cours des deuxième et troisième vagues au milieu d’Omicron que dans le campus plus récent de La Jolla, qui dispose principalement de chambres de patients à occupation simple.

Sur les 20 paires restantes, 19 étaient liées à des ménages partagés, et les infections chez deux patients n’impliquaient aucun contact significatif au sein du système de santé d’après leur auto-évaluation des dates de travail. Les deux n’ont interagi que 24 heures avant d’être testés positifs, ce qui suggère une acquisition communautaire antérieure.

La propagation était plus susceptible de se produire dans les espaces partagés de l’ancien campus Hillcrest (11 paires de contacts [79%]) au cours des deuxième et troisième vagues et 18 paires (75 %) chez Omicron que dans le nouveau campus de La Jolla, qui compte principalement des chambres de patients à occupation simple (3 paires [21%] et 5 paires [21%]respectivement; 2,5 contre 0,6 événements de transmission pour 1 000 entrées).

Trente-neuf travailleurs de la santé et patients faisaient partie des événements de transmission probables à Hillcrest, contre 13 à La Jolla. Le taux de transmissions pour 1 000 entrées était de 2,54 à Hillcrest, contre 0,63 à La Jolla. En outre, la plupart des patients qui ont contracté ou propagé le virus à l’hôpital se trouvaient dans une chambre partagée pendant une partie de leur séjour (6 patients sur 6 lors des deuxième et troisième vagues du SRAS-CoV-2 ; 4 sur 6 chez Omicron).

La plus grande propagation s’est produite en dehors de l’hôpital

Les auteurs ont déclaré que les mesures hospitalières de contrôle des infections étaient efficaces pour endiguer et aider à identifier les cas de transmission du COVID-19.

« Même lorsque des centaines de professionnels de la santé étaient infectés chaque semaine au plus fort de la vague Omicron, nous avons constaté qu’ils n’étaient pas plus susceptibles de contracter le virus dans le système hospitalier. » le co-auteur principal Joel Wertheim, PhD, a déclaré lors d’une conférence à UC – San Diego communiqué de presse.

En fait, la plupart des transmissions se sont produites en dehors du milieu de soins, dans la communauté, entre les ménages ou lorsque le masquage universel n’était pas respecté. La transmission virale était plus susceptible de se produire dans des espaces partagés, tels que les salles de repos ou les halls d’entrée, selon le communiqué.

“Cependant, étant donné qu’il existe des manquements inévitables dans le respect des protocoles de prévention des infections, les établissements de santé pourraient bénéficier davantage de mesures d’atténuation élargies, notamment en améliorant la ventilation et les échanges d’air dans tous les espaces lors d’une future pandémie de virus respiratoire et en soutenant les chambres à occupation simple”, les auteurs conclu.