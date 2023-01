Étude : Les maladies non infectieuses provoquent une mort précoce au Pakistan

Commentez cette histoire Commenter

ISLAMABAD – Le Pakistan a un contrôle considérable sur les maladies infectieuses mais lutte désormais contre les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer en tant que causes de décès précoces, selon une nouvelle étude publiée jeudi. The Lancet Global Health, une prestigieuse revue médicale basée au Royaume-Uni, a rapporté que cinq maladies non transmissibles – cardiopathie ischémique, accident vasculaire cérébral, malformations congénitales, cirrhose et maladie rénale chronique – figuraient parmi les 10 principales causes de décès précoces dans les pays islamiques pauvres. nation.

Cependant, le journal a déclaré que certains des travaux du Pakistan ont entraîné une augmentation de l’espérance de vie de 61,1 ans à 65,9 ans au cours des trois dernières décennies. Le changement est dû, dit-il, « à la réduction des maladies transmissibles, maternelles, néonatales et nutritionnelles ». C’est tout de même 7,6 ans de moins que l’espérance de vie moyenne mondiale, qui a augmenté sur 30 ans de 8 % chez les femmes et de 7 % chez les hommes.

L’étude indique que “malgré des périodes de turbulences politiques et économiques depuis 1990, le Pakistan a fait des progrès positifs dans l’amélioration des résultats de santé globaux au niveau de la population et continue de rechercher des solutions innovantes aux problèmes difficiles de santé et de politique de santé”.

L’étude, qui était basée sur les données sanitaires du Pakistan de 1990 à 2019, a averti que les maladies non transmissibles seront les principales causes de décès au Pakistan d’ici 2040.

Il a déclaré que le Pakistan continuerait également à faire face à des maladies infectieuses.

« Le Pakistan a un besoin urgent d’une politique nutritionnelle nationale unique, d’autant plus que le changement climatique et la gravité accrue de la sécheresse, des inondations et de la peste menacent la sécurité alimentaire », a déclaré le Dr Zainab Samad, professeur et directeur du département de médecine de l’Université Aga Khan, un des auteurs du rapport.

“Ce que ces résultats nous disent, c’est que le niveau de référence du Pakistan avant d’être frappé par des inondations extrêmes était déjà à certains des niveaux les plus bas du monde”, a déclaré le Dr Ali Mokdad, professeur de sciences de la santé à l’IHME. « Le Pakistan a un besoin critique d’un investissement plus équitable dans son système de santé et ses interventions politiques pour sauver des vies et améliorer la santé de la population.

L’étude indique qu’avec une population approchant les 225 millions d’habitants, “le Pakistan est sujet aux effets catastrophiques du changement climatique et des catastrophes naturelles, y compris le tremblement de terre de 2005 au Cachemire et les inondations catastrophiques de 2010 et 2022, qui ont tous eu un impact sur les politiques et les réformes sanitaires majeures”.

Il a déclaré que les principaux problèmes de santé du pays étaient aggravés par la pandémie de COVID-19 en cours et les inondations dévastatrices de l’été dernier qui ont tué 1 739 personnes et touché 33 millions de personnes.

Les chercheurs demandent au Pakistan de “s’attaquer au fardeau des maladies infectieuses et de freiner la hausse des taux de maladies non transmissibles”. Ces priorités, ont-ils écrit, aideront le Pakistan à progresser vers la couverture sanitaire universelle.

La revue, considérée comme l’une des publications scientifiques les plus prestigieuses au monde, a rendu compte de la fragilité du système de santé pakistanais avec l’Institute for Health Metrics and Evaluation de la faculté de médecine de l’Université de Washington. L’étude était une collaboration avec une prestigieuse université Aga Khan basée à Karachi et le ministère de la Santé du Pakistan.