Étude : les gains des étudiants l’année dernière ont réduit l’écart d’apprentissage COVID

Malgré une année de perturbations, les étudiants ont largement réalisé des gains académiques au cours de l’année écoulée qui ont suivi leur croissance avant la pandémie et dépassé l’année scolaire précédente, selon une nouvelle recherche publiée mardi par la NWEA, un groupe de recherche à but non lucratif qui administre des tests standardisés.

Les gains à travers les niveaux de revenu ont partiellement comblé l’écart d’apprentissage résultant de la pandémie, ont constaté les chercheurs. Mais les élèves des écoles très pauvres avaient encore pris du retard, ce qui fait qu’ils auront probablement besoin de plus de temps que leurs pairs à revenu plus élevé pour se rétablir complètement.

Les résultats sont un signe mesuré d’espoir pour la reprise scolaire de COVID-19. Mais un effort et un investissement soutenus dans l’éducation restent cruciaux.

«Ces signes de rebond sont particulièrement encourageants au cours d’une autre année scolaire difficile caractérisée par davantage de variantes, des pénuries de personnel et une foule d’incertitudes. Nous pensons que cela en dit long sur les efforts considérables déployés par nos écoles pour soutenir les élèves », a déclaré Karyn Lewis, directrice du Center for School and Student Progress à la NWEA et co-auteur de l’étude, dans un communiqué.

L’étude a utilisé les données de plus de 8 millions d’élèves qui ont passé l’évaluation MAP Growth en lecture et en mathématiques au cours des trois années scolaires touchées par la COVID. Ces chiffres ont ensuite été comparés aux données de trois ans avant la pandémie.

L’étude a révélé que si le rebond se produisait au même rythme qu’au cours de l’année scolaire 2021-2022, le calendrier d’une reprise complète irait probablement au-delà de la date limite de 2024 pour que les écoles dépensent leurs fonds fédéraux.

Pour l’élève moyen du primaire, les chercheurs ont prévu qu’il faudrait trois ans pour atteindre ce qu’il aurait été sans la pandémie. Pour les étudiants plus âgés, la récupération pourrait prendre beaucoup plus de temps. Selon les niveaux scolaires, les matières et les groupes démographiques, le calendrier exact peut varier considérablement et les chercheurs ont constaté que la plupart des étudiants auront besoin de plus de deux ans où un financement fédéral accru est disponible.

Certaines des interventions les plus réussies pour les étudiants impliquaient d’augmenter le temps d’enseignement, allant de plus de temps de classe, de tutorat intensif ou de programmes d’été de haute qualité, a déclaré Lindsay Dworkin, vice-présidente principale des politiques et des communications à la NWEA. Mais ces initiatives peuvent être coûteuses et complexes, et les districts peuvent hésiter à les mettre en œuvre lorsque les fonds de relance ont une échéance qui approche à grands pas.

“Le financement expire dans un laps de temps si court que les districts ont vraiment du mal avec, ‘Que puis-je faire qui sera grand et percutant et que je n’ai besoin de faire que pendant deux ans?'”, A déclaré Dworkin dans une interview. “Je pense que s’ils savaient qu’il y aurait plus d’argent fédéral à venir et qu’il serait maintenu, cela ferait toute la différence à la fois dans le type de créativité que nous verrions des États et des districts.”

Dworkin a également déclaré que si l’étude examinait les tendances nationales, la compréhension du contexte local unique et spécifique était essentielle pour déterminer la meilleure façon de soutenir les enfants dans les écoles. En plus de la variation entre les groupes d’élèves, les districts qui partagent des caractéristiques similaires, telles que la démographie et les niveaux de pauvreté, ont encore montré une grande variation dans les résultats des élèves.

“Si vous êtes un chef de district, il n’y a tout simplement pas d’histoire nationale qui vous en dira assez sur le contexte de votre district, sans le travail acharné de creuser dans les données et de comprendre ce qu’elles disent, puis d’adapter les interventions en conséquence”, a déclaré Dworkin. .

