Étude : Les employeurs peuvent aider les Américains à vivre 90 % de leur vie en bonne santé

Selon un rapport publié par Deloitte.

Les équipes Health and Life Actuarial de Deloitte ont identifié les 10 principaux facteurs de décès et de maladie, analysé les données accessibles au public et modélisé la durée de vie et la durée de vie des Américains – des années de vie saine.

Les équipes ont conclu que les Américains pourraient potentiellement vivre 95% de leurs années en bonne santé et vivre jusqu’à près de 90 ans, les employeurs étant particulièrement bien placés pour être le catalyseur de ce changement.

Les employeurs devraient mettre en œuvre des initiatives de santé au-delà de l’assurance maladie traditionnelle et investir dans les dépistages, la prévention et les soins à domicile. Ils devraient également se concentrer sur la santé physique et mentale grâce à des outils numériques et à des réseaux étendus, améliorer les connaissances financières et sanitaires des employés, permettre la gestion du patrimoine et encourager et fournir des incitations pour des habitudes saines. À son tour, l’amélioration de la santé des employés pourrait améliorer le succès global d’une entreprise.

« Les appareils portables et les outils numériques aident à permettre les changements, en particulier lorsqu’ils sont associés à un coaching et à un coup de coude », ont déclaré les auteurs du rapport.

Bien que les employeurs puissent aider à améliorer la santé de leur main-d’œuvre, les auteurs notent qu’il devrait y avoir un effort conjoint entre les employeurs, la santé publique, les individus et les industries des sciences de la vie et de la santé. Simultanément, les inégalités en matière de santé doivent être traitées pour assurer l’amélioration de la santé de tous les Américains.

La durée de vie des Noirs américains était en moyenne de 72,7 ans avec une durée de vie inférieure à 60 ans. La durée de vie des Indiens d’Amérique ou des autochtones de l’Alaska était en moyenne de 68,3 ans avec une durée de vie inférieure à 54 ans. Les Américains blancs, cependant, vivaient en moyenne 78,5 ans avec une durée de vie de 66 ans.

Si les employeurs appliquent les recommandations du rapport, tous L’espérance de vie des Américains pourrait augmenter de 12 ans en moyenne et leur santé de 19,4 ans en moyenne d’ici 2040, les Noirs gagnant 25 ans et les Amérindiens ou les Autochtones de l’Alaska gagnant 28 ans de santé.

« Vieillir en bonne santé n’est pas un mirage, mais c’est quelque chose que nous pouvons voir et atteindre dès maintenant. Nous avons la science et les outils disponibles pour y parvenir, et avec la transformation et l’engagement numériques, nous avons la capacité de nous adapter à l’Américain moyen pour agir. C’est le pouvoir de la santé numérique, qui donne non seulement le pouvoir de soins efficaces, mais peut donner à chacun un sens accru de la prise de conscience pour gérer sa santé », a déclaré Andy Davis, directeur de la pratique des soins de santé chez Deloitte Consulting LLP et l’un des auteurs du rapport. , dit MobiHealthActualités dans un e-mail.