Étude : Les demandes d’avortement par télémédecine ont augmenté après la décision Dobbs

Les demandes de médicaments abortifs fournis par télémédecine ont augmenté à la suite de la décision de la Cour suprême qui a annulé Roe c. Wade, selon un analyse publiée dans JAMA.

L’étude a fait suite à des demandes anonymes d’auto-gestion des avortements reçues via Aid Access, une organisation à but non lucratif qui envoie les pilules mifépristone et misoprostol aux patients aux États-Unis et dans d’autres pays. Il a divisé les demandes en trois périodes : une période de référence allant du 1er septembre au 1er mai ; après la fuite de la décision Dobbs, du 2 mai au 23 juin ; et après son annonce officielle, du 24 juin au 31 août.

Les chercheurs ont omis les demandes de médicaments préalables avant la survenue d’une grossesse et celles de 20 États où Aid Access propose des avortements par télémédecine dans le cadre du système de santé formel. Cela laissait 12 États qui interdisaient l’avortement après la décision Dobbs, cinq États qui avaient mis en place des interdictions d’avortement après six semaines de gestation, 10 États qui indiquaient que des restrictions pouvaient se produire mais ne s’étaient pas encore produites, et trois États sans aucune mesure actuelle ou prévue. changements.

Dans l’ensemble, Aid Access a reçu plus de 42 000 demandes de médicaments de ces 30 États au cours de la période d’étude. Le service a enregistré 82,6 requêtes quotidiennes moyennes pendant la période de référence, passant à 137,1 après la fuite et atteignant 213,7 après l’annonce de la décision.

Bien que chaque État étudié ait eu un taux de demande plus élevé après la fuite et la publication officielle de la décision, les chercheurs ont noté que les augmentations étaient les plus élevées dans les États qui ont mis en œuvre des interdictions d’avortement. Les États ayant les plus fortes augmentations hebdomadaires pour 100 000 résidentes en âge de procréer étaient la Louisiane, le Mississippi, l’Arkansas, l’Alabama et l’Oklahoma.

Les patientes ont également indiqué les raisons pour lesquelles elles cherchaient des médicaments abortifs à partir d’une liste de réponses ou via une zone de texte ouverte. Dans les États où l’interdiction est totale, 31,4 % d’entre eux ont choisi les “restrictions actuelles à l’avortement” comme motif pendant la période de référence, contre 62,4 % après la décision Dobbs. Près de 4% des demandeurs ont cité les restrictions actuelles dans les États avec des interdictions de six semaines au départ, contre 28,9% après la décision.

“Les demandes d’avortement autogéré par télémédecine en ligne ont augmenté après Dobbs. Les augmentations les plus importantes se sont produites dans les États qui ont mis en place des interdictions totales, les demandeurs citant fréquemment ces interdictions comme leur motivation pour accéder au service”, ont écrit les auteurs de l’étude. “Des augmentations ont également été observées dans les États où le statut juridique de l’avortement n’a pas immédiatement changé. Les explications possibles incluent une sensibilisation accrue au service, une confusion au sujet des lois de l’État et une interruption des services en clinique suite à l’augmentation du nombre de patients hors de l’État.”

LA GRANDE TENDANCE

Les chercheurs ont noté certaines limites à l’étude, notamment le fait que l’échantillon n’est probablement pas représentatif de toutes les personnes qui demandent un avortement. Ceux qui choisissent de s’autogérer sont plus susceptibles d’avoir des problèmes financiers ou de vivre dans des zones rurales. L’échantillon peut également ne pas être représentatif de la population autogérée, car il ne s’est concentré que sur 30 États et les personnes qui ont demandé des médicaments via Aid Access.

Cependant, d’autres recherches ont révélé un intérêt accru pour l’avortement médicamenteux alors que la Cour suprême semblait sur le point d’annuler Roe. UN étude publiée dans Réseau JAMA ouvert au cours de l’été, les recherches en ligne pour les médicaments ont grimpé en flèche après la fuite du projet de décision début mai.