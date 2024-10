Étude : Les composites directs surpassent les prothèses dentaires fixes liées à la résine de zircone pour les dents antérieures manquantes uniques

La recherche a suivi 45 patients éligibles sur une période d’observation moyenne de 21,9 mois. (Photo : iStock)

Une étude récente révèle que les restaurations composites directes sont plus efficaces que les prothèses dentaires fixes liées à la résine de zircone (RBFDP) pour traiter les dents antérieures manquantes uniques. L’étude souligne que les composites directs sont moins invasifs et peuvent souvent être réalisés en une seule visite.

La recherche a suivi 45 patients éligibles sur une période d’observation moyenne de 21,9 mois. Les taux de survie estimés pour les RBFDP composites directs (CR-RBFDP) et les RBFDP en zircone (Zr-RBFDP) se sont révélés être respectivement de 92,3 % et 91,7 %. Les dossiers cliniques analysés ont été collectés auprès de cinq cliniques dentaires privées et d’un hôpital universitaire. Dans ce contexte, l’échec était défini comme tout RBFDP supprimé ou refait. Les analyses de survie ont été réalisées à l’aide de tests de log-rank, qui n’ont montré aucune différence statistiquement significative entre les deux méthodes de traitement (p = 0,78).

Cette étude suggère que, malgré les inquiétudes concernant la résistance des matériaux, les restaurations composites directes peuvent fournir des résultats fiables en milieu clinique, ce qui en fait une option viable pour les patients présentant une seule dent antérieure manquante.