Étude : Les appareils portables peuvent responsabiliser les patients, mais des obstacles empêchent une plus grande adoption

L’utilisation d’appareils portables pour suivre les données de santé pourrait autonomiser les patients, mais il existe plusieurs obstacles à une utilisation efficace, notamment le besoin de soutien des prestataires.

L’article, Publié dans JMIR, ont analysé 20 études publiées en Europe et aux États-Unis qui comprenaient collectivement plus de 7 000 participants. Les chercheurs ont identifié trois grands thèmes principaux : le rôle des prestataires et les avantages potentiels pour les soins, la conduite d’un changement de comportement et les obstacles à l’utilisation.

Du côté des cliniciens, l’étude a révélé que les appareils portables offrent des données en temps réel qui pourraient s’avérer plus utiles que les patients qui se contentent de communiquer leurs préoccupations lors des rendez-vous. Ces données pourraient également être plus complètes, comme des enregistrements à long terme de l’activité et de la nutrition. Cela pourrait également contribuer aux efforts d’éducation des patients et, en particulier, aider les personnes atteintes de maladies chroniques à se sentir plus soutenues.

Cependant, les chercheurs ont noté que tous les systèmes de santé n’avaient pas d’excellents antécédents en matière d’adoption rapide de nouvelles technologies. Les travailleurs de la santé auraient probablement besoin de plus de formation pour encourager l’engagement et pousser le changement de comportement chez les patients. La surveillance et les commentaires continus ajouteraient également à leur charge de travail.

Pendant ce temps, tous les appareils portables grand public ne sont pas calibrés pour une utilisation dans les soins de santé, ce qui pourrait conduire à des données inexactes.

Mais les chercheurs ont découvert que le suivi des progrès et la fourniture continue de commentaires pouvaient aider à renforcer le changement de comportement, bien que cela puisse dépendre du contexte et du patient lui-même.

“Pour que les appareils portables responsabilisent les individus, il serait utile d’entreprendre une évaluation préliminaire des personnes qui pourraient avoir besoin d’un soutien supplémentaire sous la forme de conseils comportementaux. Cela contribuera à garantir que les patients reçoivent un soutien approprié, en tant qu’individus dont les profils de motivation ne correspondent pas à l’appareil portable. l’appareil peut devenir démotivé et éprouver des émotions négatives en raison de l’échec persistant à atteindre les objectifs”, ont écrit les auteurs de l’étude.

Il existe également un certain nombre d’obstacles à l’adoption. Bien que les individus aient déclaré qu’ils étaient prêts à utiliser des appareils portables, l’utilisation réelle était incohérente. Les utilisateurs ont parfois oublié de les mettre, les ont perdus ou se sont tout simplement désintéressés.

Des problèmes de conception, de coût, de technique et de confidentialité pourraient également nuire à l’utilisation. Les chercheurs soulignent que certaines de ces préoccupations pourraient refléter le type de vêtements portables utilisés dans l’étude, mais elles doivent encore être traitées pour éviter que les perceptions négatives n’empêchent l’adoption.

“Des découvertes considérables dans la littérature suggèrent que les appareils portables peuvent autonomiser les individus en aidant au diagnostic, au changement de comportement et à l’autosurveillance. -investissement à long terme pour perfectionner le personnel, en particulier dans le domaine de l’analyse des données ; et surmonter les obstacles à l’utilisation, notamment en améliorant la précision des appareils”, ont-ils écrit.

“La mise en œuvre de ces suggestions nécessitera des investissements et des contributions constructives de la part des principales parties prenantes, à savoir les utilisateurs, les professionnels de la santé et les concepteurs de la technologie.”

LA GRANDE TENDANCE

Expéditions de wearables a diminué de 3 % d’une année sur l’autre au premier trimestre, marquant la toute première baisse de l’industrie, selon un rapport de l’International Data Corporation. Cependant, la baisse dépendait du type de wearable, car les écouteurs et les montres intelligents ont en fait augmenté au cours du trimestre, tandis que les wearables à bracelet ont diminué.

Il existe un certain nombre de wearables sur le marché, y compris le Apple Watch, Fitbit, montres Garmin, Oura Ring et Galaxy Watch de Samsung. Google a également récemment révélé que sa propre montre intelligente, appelée Pixel Watch, arrivera cet automne.