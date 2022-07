Étude : Le changement climatique a rendu la vague de chaleur au Royaume-Uni plus chaude, plus probable

Le changement climatique causé par l’homme a rendu la vague de chaleur meurtrière de la semaine dernière en Angleterre et au Pays de Galles au moins 10 fois plus probable et a ajouté quelques degrés à la brutalité de la chaleur, selon une étude.

Une équipe de scientifiques internationaux a découvert que la vague de chaleur qui a établi un nouveau record national à 40,3 degrés Celsius (104,5 degrés Fahrenheit) a été rendue plus forte et plus probable par l’accumulation de gaz piégeant la chaleur provenant de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel. . Ils ont déclaré jeudi que les températures étaient de 2 à 4 degrés Celsius plus chaudes (3,6 à 7,2 degrés Fahrenheit) pendant la vague de chaleur qu’elles ne l’auraient été sans le changement climatique, selon la méthode utilisée par les scientifiques.

L’étude n’a pas encore été publiée dans une revue scientifique à comité de lecture, mais suit des techniques scientifiquement acceptées, et de telles études antérieures ont été publiées des mois plus tard.

“Nous n’aurions pas vu des températures supérieures à 40 degrés au Royaume-Uni sans le changement climatique”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Friederike Otto, climatologue à l’Imperial College de Londres, dans une interview. “L’empreinte digitale est super forte.”

World Weather Attribution, une collection de scientifiques du monde entier qui effectuent des études en temps réel sur les conditions météorologiques extrêmes pour voir si le changement climatique a joué un rôle dans un événement météorologique extrême et, le cas échéant, dans quelle mesure, a examiné les températures moyennes sur deux jours pour juillet 18 et 19 dans une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles et la température la plus élevée atteinte à cette époque.

Les températures quotidiennes les plus élevées étaient les plus inhabituelles, un événement unique sur 1 000 ans dans le monde actuel plus chaud, mais “presque impossible dans un monde sans changement climatique”, selon l’étude. La chaleur de la semaine dernière a battu l’ancien record national de 1,6 degrés Celsius (2,9 degrés Fahrenheit). La moyenne sur deux jours et nuits chauds est un événement qui se produit une fois par siècle maintenant, mais est « presque impossible » sans changement climatique.

Lorsque les scientifiques ont utilisé la longue histoire des températures en Angleterre pour déterminer l’impact du réchauffement climatique, ils ont constaté une influence plus forte du changement climatique que lorsqu’ils ont utilisé des simulations à partir de modèles climatiques. Pour une raison dont les scientifiques ne sont pas tout à fait certains, les modèles climatiques ont longtemps sous-estimé les signaux météorologiques extrêmes en été en Europe occidentale, a déclaré Otto.

Avec des modèles climatiques, les scientifiques simulent un monde sans les 1,2 degrés Celsius (2,2 degrés Fahrenheit) de réchauffement depuis l’époque préindustrielle et voient à quel point cette chaleur aurait été probable dans ce monde plus frais sans le réchauffement dû aux combustibles fossiles. Avec des observations, ils regardent l’histoire et calculent les chances d’une telle vague de chaleur de cette façon.

“La méthodologie semble solide, mais franchement, je n’avais pas besoin d’une étude pour me dire qu’il s’agissait du changement climatique”, a déclaré Marshall Shepherd, professeur de météorologie à l’Université de Géorgie, qui ne faisait pas partie de cette équipe d’étude, mais faisait partie d’une US National Academy of Panel scientifique qui a déclaré que ces types d’études sont scientifiquement valables. “Cette nouvelle ère de la chaleur est particulièrement dangereuse car la plupart des foyers n’y sont pas équipés.”

L’étude World Weather Attribution fait référence à une autre analyse qui estime qu’une vague de chaleur comme celle-ci tuerait au moins 800 personnes en Angleterre et au Pays de Galles, où il y a moins de climatisation que dans les climats plus chauds.

Otto, qui a dû dormir et travailler au sous-sol à cause de la chaleur, a déclaré qu’à mesure que le monde se réchauffe, ces vagues de chaleur record continueront de se produire plus fréquemment et plus chaudes.

En plus d’inciter les gens à réduire les émissions de gaz à effet de serre, le co-auteur de l’étude, Gabe Vecchi, a déclaré : « Cette vague de chaleur et les vagues de chaleur comme celle-ci devraient nous rappeler que nous devons nous adapter à un monde plus chaud. Nous ne vivons plus dans le monde de nos parents.

Seth Borenstein, Associated Press