Étude : La télésanté pourrait augmenter le travail après les heures normales des médecins

L’utilisation de la télémédecine et de la télésanté a considérablement augmenté pendant la pandémie de COVID-19. Pour les médecins qui ont utilisé la technologie plus intensément au cours de cette période, plus de temps a été consacré au travail clinique et administratif basé sur le DSE après les heures normales de travail.

Celles-ci faisaient partie des conclusions d’une étude de 2 129 médecins qui a été menée à l’Université de New York Langone Health.

Le rapport, publié en JMIR en juillet, ont constaté que le temps consacré à des tâches liées au travail en dehors des heures cliniques, souvent appelées «travail hors travail» (WOW), augmentait «de manière significative» pour les médecins qui consacraient une plus grande proportion de leur temps à prodiguer des soins par télémédecine.

“Notre étude a révélé que la télémédecine était moins efficace que les soins en personne et augmentait le fardeau WOW des médecins”, ont noté les chercheurs. “Un certain nombre de facteurs peuvent être responsables de nos conclusions selon lesquelles la télémédecine a augmenté la charge de travail après les heures normales des médecins.”

L’étude a noté, cependant, que les multiples défis découverts lors des déploiements précoces de la télésanté pendant la pandémie – y compris les inefficacités organisationnelles et technologiques dans la conception et le déploiement – pourraient être un facteur clé de l’augmentation de la charge de travail du DSE après les heures de bureau.

“Ces problèmes ont été mis en évidence ailleurs dans la recherche sur la mise en œuvre des DSE et des technologies de santé numériques, en particulier en ce qui concerne la convivialité et les obstacles à l’expérience utilisateur exacerbés par l’ampleur et la brutalité de la transition vers la télémédecine en raison de la pandémie”, note l’étude.

La perturbation des normes de travail, y compris de nouvelles méthodes de prestation de soins et d’aménagements d’horaires, pourrait également avoir contribué à la charge de WOW.

“Globalement, nos résultats suggèrent que la télémédecine n’est pas [a] panacée pour les défis professionnels auxquels sont confrontés les cliniciens », note le rapport. « En fait, nos preuves pendant la pandémie aiguë et après la pandémie aiguë suggèrent que plutôt que de réduire le fardeau administratif, l’intensité de la télémédecine peut l’augmenter, déplaçant le travail temporellement et spatialement vers après -heures de travail et à la maison.”

POURQUOI C’EST IMPORTANT

La transformation numérique en cours des soins de santé contribue à la fois à l’épuisement professionnel des cliniciens et à son soulagement.

Deux sur trois les cliniciens affirment désormais que le traitement des patients dans des environnements de soins virtuels ou hybrides correspond le mieux à leur mode de vie, malgré un manque d’intérêt important pour la télésanté avant la pandémie.

Certains dans l’industrie conseiller les cliniciens intéressés par la télésanté pour rechercher des opportunités qui priorisent et personnalisent leur expérience en tant que cliniciens.

LA GRANDE TENDANCE

L’adoption de la télésanté est la plus élevée parmi les jeunes, les personnes instruites et les riches, selon une enquête de décembre 2021 de Rock Health, qui a révélé une augmentation de la télémédecine vidéo en direct – et une diminution de la satisfaction à l’égard de la télésanté par rapport aux soins en personne.

D’autres études ont indiqué que les soins de santé mentale à distance sont associés à une augmentation des contacts avec les patients externes et des suivis d’hospitalisation

Cependant, cette étude a révélé qu’une plus grande utilisation de la télésanté chez les patients atteints de maladie mentale grave n’affectait pas l’adhésion aux médicaments.

ENREGISTREMENT

“En tenant compte de la charge clinique des médecins, les médecins qui ont consacré une plus grande proportion de leur temps clinique à la télémédecine à différents stades de la pandémie se sont engagés dans des niveaux plus élevés de travail après les heures de travail basé sur le DSE par rapport à ceux qui ont utilisé la télémédecine de manière moins intensive”, a déclaré le étude conclue. “Cela suggère que la télémédecine, telle qu’elle est actuellement fournie, peut être moins efficace que les soins en personne et peut augmenter la charge de travail après les heures normales des médecins.”