Étude : La télésanté pour les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes peut être comparable aux soins en personne

Une étude publiée dans Réseau JAMA ouvert n’ont trouvé aucune différence dans la fréquence des visites pour le traitement des troubles liés à l’utilisation d’opioïdes, l’initiation de l’utilisation de médicaments ou les résultats indésirables entre les patients traités par des cliniciens ayant des niveaux élevés ou faibles d’utilisation de la télésanté, ce qui suggère que la télémédecine pourrait être comparable aux soins en personne.

La recherche a utilisé des données de réclamation anonymisées d’environ 11 800 patients bénéficiant d’une assurance commerciale ou d’une couverture Medicare Advantage entre mars 2019 et mars 2021.

Les cliniciens qui fournissaient des soins en cabinet ont été répartis en groupes en fonction de leur utilisation de la télésanté. Les prestataires à faible utilisation de la télémédecine ont effectué en moyenne 2,1 % de leurs visites au cabinet virtuellement pendant la période de pandémie de COVID-19, tandis que ceux à forte utilisation ont effectué près de 70 % de ces visites via la télésanté.

Bien que la télémédecine pour le traitement des troubles liés à l’utilisation d’opioïdes ait augmenté pendant la pandémie, le volume total de visites est resté stable pour les groupes de télésanté élevés et faibles. Pour les prestataires qui utilisaient plus fréquemment la télésanté, le volume de visites est passé de 2,6 visites à 2,7 visites par épisode de patient, tandis qu’il est passé de 3,1 à 3,3 visites par épisode pour les cliniciens qui utilisaient moins la télésanté.

Dans le groupe à faible consommation, 15,3 % des patients ont commencé à prendre des médicaments pour le trouble lié à l’utilisation d’opioïdes dans les deux semaines suivant leur première visite pendant la période prépandémique, contre 15,2 % pendant la pandémie. Dans le groupe à forte consommation, la proportion de patients qui ont commencé à prendre des médicaments dans les deux semaines était de 14,7 % pendant la période prépandémique et de 13,7 % pendant la période pandémique.

L’étude a également révélé que la proportion de patients présentant au moins un événement clinique lié à un trouble lié à l’utilisation d’opioïdes était plus faible pendant la pandémie pour les cliniciens à forte et à faible consommation, et elle n’a trouvé aucun changement différentiel entre les groupes.

“Dans un échantillon national de patients atteints d’OUD avec une assurance commerciale ou une couverture Medicare Advantage, nous avons constaté que le traitement par des cliniciens ayant une forte utilisation de la télémédecine n’était pas associé à un modèle différent de soins ambulatoires ou d’événements liés à l’OUD par rapport au traitement par des cliniciens avec une faible télémédecine. utiliser », ont écrit les auteurs de l’étude. “Le nombre total de visites d’OUD par épisode était constant tout au long des périodes prépandémique et pandémique, quelle que soit l’adoption de la télémédecine, ce qui suggère que la télémédecine a presque entièrement remplacé les soins plutôt que de les compléter. Dans l’ensemble, sur la base de mesures observables dans les données sur les réclamations, la télémédecine était comparable à dans – les soins à la personne, sans preuve de préjudice ou de bénéfice différentiel pour les patients qui ont été vus par des cliniciens ayant une utilisation élevée et moyenne de la télémédecine par rapport à une faible utilisation de la télémédecine. »

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Les chercheurs ont noté que leurs résultats pourraient ne pas être généralisables à toutes les populations de patients, comme les personnes couvertes par Medicaid et Medicare traditionnel ou celles qui ne sont pas assurées. Ils ne pouvaient pas non plus mesurer certains résultats cliniques, comme la rechute, le fonctionnement général ou l’utilisation par les patients d’implants de buprénorphine à action prolongée.

Cependant, ils soutiennent que leur étude suggère que la télésanté pourrait être étendue en toute sécurité pour les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes, car elle ne semble pas augmenter les soins inutiles. Pourtant, les chercheurs ont noté que les patients qui consultaient des cliniciens du groupe de télésanté élevé étaient plus susceptibles de vivre dans des comtés métropolitains avec des revenus plus élevés et des proportions plus faibles de résidents blancs. Les zones rurales ont moins d’accès à Internet haut débitde sorte que les soins de télésanté peuvent ne pas être disponibles pour ces patients.

“Il n’y avait aucune preuve suggérant que la télémédecine était dangereuse ou surutilisée chez les cliniciens ayant une utilisation élevée ou faible de la télémédecine. À l’inverse, il n’y avait aucune preuve que la télémédecine était associée à un accès accru ou à une meilleure qualité des soins”, ont écrit les chercheurs. “Les résultats de cette étude suggèrent que la télémédecine est une alternative comparable pour la prestation de soins pour l’OUD, mais pas celle qui changera considérablement la qualité ou l’accès aux soins à court terme.”