Étude : La résistance aux anticorps est rare dans les cas révolutionnaires du VRS

Une nouvelle étude dans Les maladies infectieuses du Lancet décrit les caractéristiques génotypiques et phénotypiques des infections percées par le virus respiratoire syncytial (VRS) après l’utilisation généralisée de l’anticorps monoclonal nirsevimab (Beyfortus) chez les nourrissons de moins d’un an.

L’étude était basé sur les résultats observés chez les nourrissons en France au cours de la saison 2023-2024 du VRS, première saison où l’anticorps anti-RSV a été approuvé pour une utilisation chez les nourrissons dans l’Union européenne et aux États-Unis. En France, environ 210 000 doses uniques ont été administrées l’année dernière.

Pour comprendre le potentiel réel d’évasion virale, les auteurs ont examiné 260 séquences complètes du génome viral du RSV provenant de nourrissons traités au nirsevimab présentant des infections révolutionnaires et ont comparé l’ARN du RSV à celui de 285 nourrissons infectés par le RSV non traités.

Parmi les infections révolutionnaires, 236 cas (91 %) étaient dus au RSV-A et 24 (9 %) au RSV-B.

Résistance observée uniquement dans les cas de RSV-B

Il n’y avait aucune mutation connue associée à la résistance au nirsevimab dans les infections causées par le RSV-A, et seulement 2 des 24 infections par le RSV-B présentaient une mutation conférant une résistance au nirsevimab.

Dans l’ensemble, les infections révolutionnaires en France étaient rares, ont indiqué les auteurs, et l’anticorps devrait être à nouveau utilisé au cours des prochaines saisons du VRS.

À mesure que l’utilisation du nirsevimab se généralise, la collaboration entre la recherche et les agences de santé publique devient essentielle pour évaluer l’émergence de résistances.