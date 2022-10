Étude : La recherche sur le cancer identifie des champignons dans 35 types de cancer

Les scientifiques ont découvert une association entre les tumeurs et les champignons, ce qui peut conduire à une meilleure compréhension de la biologie de certains cancers.

Une initiative de recherche internationale a identifié 35 types de cancer qui portent des traces de champignons cachés dans diverses mutations de tumeurs, à savoir celles qui proviennent des seins, du côlon, du pancréas et des poumons.

Les découvertes des scientifiques de la faculté de médecine de l’Université de Californie à San Diego proviennent de plus de 17 000 échantillons de tissus, de sang et de plasma prélevés par des chercheurs sur des patients atteints de cancer.

Bien qu’aucune conclusion définitive ne puisse être tirée sur le rôle que jouent les champignons dans le développement et la propagation de ces cancers, la recherche évaluée par des pairs indique qu’il existe des corrélations significatives entre des champignons spécifiques et l’âge, les sous-types de tumeurs et les mesures de survie.

“L’existence de champignons dans la plupart des cancers humains est à la fois une surprise et prévisible”, a déclaré le Dr Rob Knight, professeur à l’École de médecine, de bioingénierie et d’informatique de l’UC San Diego, dans un communiqué de presse.

« C’est surprenant parce que nous ne savons pas comment les champignons peuvent pénétrer dans les tumeurs de tout le corps. Mais il est également attendu car il correspond au modèle de microbiomes sains dans tout le corps, y compris l’intestin, la bouche et la peau, où les bactéries et les champignons interagissent dans le cadre d’une communauté complexe.

L’un des auteurs de l’étude, le Dr Ravid Straussman, affirme que ces découvertes récentes devraient “nous inciter à mieux explorer leurs effets potentiels et à réexaminer presque tout ce que nous savons sur le cancer à travers une ‘lentille de microbiome'”.

Le Dr Gregory Sepich-Poore, un autre auteur de l’étude, a déclaré dans le communiqué de presse que regarder à travers cette “lentille de microbiome” pourrait être un élément clé pour comprendre la biologie du cancer.

“Cela peut présenter d’importantes opportunités de traduction”, a-t-il déclaré. “Non seulement dans la détection du cancer, mais également dans d’autres applications biotechnologiques liées à [treatments and diagnostics.]”