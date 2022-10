Étude : La plupart des écoles du Maine ne connaissent pas l’histoire des Wabanaki

PORTLAND, Maine (AP) – Le ministère de l’Éducation du Maine n’en fait pas assez pour appliquer une loi vieille de plusieurs décennies exigeant que les élèves apprennent l’histoire des Amérindiens, ce qui conduit la plupart des écoles à échouer, selon une étude.

L’étude, publiée lundi, jour de la Journée des peuples autochtones dans le Maine, a conclu que la plupart des districts scolaires ne couvrent pas tous les domaines requis des études Wabanaki.

« L’enseignement des études abénaquises n’est pas facultatif. C’est requis par la loi », a déclaré Michael Kebede, conseiller politique à l’American Civil Liberties Union of Maine, dans un communiqué.

La Wabanaki Alliance, l’Abbe Museum et l’ACLU du Maine ont utilisé la loi de l’État sur les archives ouvertes pour enquêter sur 10 districts et le département de l’éducation de l’État sur leur conformité à la loi. La Commission de l’État tribal indien du Maine s’est également jointe au rapport.

La loi de l’État, vieille de 21 ans, exige que les écoles enseignent l’histoire, les systèmes économiques et politiques et la culture Wabanaki. Les Wabanaki sont composés de la nation Penobscot, des tribus Passamaquoddy du canton d’Indian et de Pleasant Point, de la bande malécite de Houlton et des Mi’kmaq.

L’étude est intervenue à une époque de relations tendues entre les tribus et l’État du Maine.

Les tribus font pression pour modifier la loi de 1980 sur le règlement des revendications territoriales des Indiens du Maine, qui empêche les tribus de l’État d’avoir les mêmes droits que les 570 autres tribus reconnues par le gouvernement fédéral.

La Maine House a approuvé le projet de loi qui aurait amendé le règlement en avril, mais le Sénat du Maine n’a jamais donné de vote final en raison d’une menace de veto de la gouverneure démocrate Janet Mills.

La frustration tribale survient malgré certains succès : l’État a mis fin à l’imagerie tribale pour les mascottes des lycées, a changé le nom de Columbus Day et a donné aux tribus des revenus provenant des paris sportifs mobiles.

Le président Joe Biden a proclamé lundi Journée des peuples autochtones pour la deuxième année, alors que les États et les villes ont renommé la fête fédérale qui avait longtemps célébré l’observation par Christophe Colomb de ce qui allait être connu sous le nom d’Amériques.

Mais le représentant Jeffrey Evangelos, indépendant de Friendship, a déclaré lundi dans un éditorial du Portland Press Herald que les peuples autochtones du Maine sont toujours traités comme des «citoyens de seconde classe».

“La relation entre les Nations Wabanaki et l’État du Maine est effilochée, et une façon de réparer cette relation est que l’État investisse dans la bonne mise en œuvre de la loi sur les études Wabanaki”, a déclaré Maulian Dana, un Penobscot et président de l’Alliance Wabanaki. .

L’État soutient qu’il fait des progrès dans les écoles.

Le commissaire à l’éducation du Maine, Pender Makin, a convoqué un groupe de travail composé de chefs tribaux et d’universitaires Wabanaki au cours des premiers mois de l’administration, a déclaré un porte-parole de l’agence.

Les décisions sur ce qui est enseigné en classe sont prises localement, et le ministère de l’Éducation du Maine fournit des ressources par niveau sur son site Web qui ont été examinées par des experts et des éducateurs culturels tribaux, a déclaré le porte-parole Marcus Mrowka.

L’agence a récemment embauché un éducateur pour diriger le travail de création de leçons pour le site Web de partage de leçons en ligne de l’État pour les enseignants de la maternelle au lycée, a déclaré Mrowka.

Dans tout le pays, il y a eu des progrès récents dans l’enseignement aux étudiants sur les Amérindiens, avec de nouvelles exigences dans des États tels que le Connecticut, le Dakota du Nord et l’Oregon.

Le Maine a adopté sa loi en 2001, identifiant le matériel qui devrait être enseigné et créant une commission d’études Wabanaki pour compiler des ressources pour les enseignants.

Mais l’examen a révélé qu’un district scolaire n’avait aucun dossier démontrant comment il se conformait à la loi, et un autre a admis qu’il n’incluait pas systématiquement les études Wabanaki dans son programme.

Plusieurs districts scolaires ont fait référence au peuple Wabanaki au passé et se sont concentrés uniquement sur la colonisation, jouant sur une idée fausse selon laquelle les Wabanaki sont soit invisibles, soit une chose du passé, selon le rapport.

L’enquête a cité quelques succès dans la vieille ville, Portland, Bangor et Lewiston, qui ont intégré des Wabanaki dans plusieurs disciplines d’étude différentes. Presque Isle a amené des batteurs mi’kmaq dans ses écoles et Houlton a invité des membres mi’kmaq et malécites en classe. Calais a proposé un cours de langue passamaquoddy.

“Les écoles ont obtenu le plus de succès lorsqu’elles se sont associées à des experts Wabanaki”, indique le rapport.

