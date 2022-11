Étude : La majorité des Iraniens veulent un changement de régime alors que les protestations du pays continuent de croître

Alors que les protestations contre le régime islamique en Iran se poursuivent, une nouvelle étude du Tony Blair Institute for Global Change a révélé que 84 % des Iraniens soutiennent un changement de régime. L’étude a également révélé que la société iranienne est devenue plus laïque, couvrant les deux sexes, tous les groupes d’âge et les zones rurales et urbaines.

Les résultats ont été publiés mardi par Kasra Aarabi et Jemima Shelley, et comparent les sondages de juin 2020 et février 2022. Ils ont révélé un soutien écrasant à la politique anti-hijab obligatoire avec 70 % d’hommes et 74 % de femmes qui s’y opposent. Plus des trois quarts des personnes interrogées considèrent que la religion n’a pas d’importance dans leur vie et préfèrent une vie plus laïque que la vie théocratique actuelle.

L’étude intervient à un moment de pression majeure contre le régime suite au décès de Mahsa Amini, décédée il y a deux mois après avoir été agressée par la police des mœurs du régime en septembre pour ne pas avoir porté correctement son hijab.

COUPE DU MONDE 2022 : LES JOUEURS IRANIENS SE SILENCIENT PENDANT L’HYMNE NATIONAL POUR MONTRER LE SOUTIEN AUX MANIFESTANTS DE RETOUR À LA MAISON

Les manifestations se sont propagées dans 140 villes et villages, imposant le défi le plus important à la République islamique depuis plus d’une décennie. Au moins 326 manifestants, dont 43 enfants et 25 femmes, ont été tués lors d’une violente répression par les forces de sécurité, selon Iran Human Rights. Certains groupes affirment que plus de 500 manifestants ont été tués.

L’agence de presse Human Rights Activists, basée à l’extérieur du pays, a déclaré que 15 800 manifestants avaient été arrêtés. Il a également signalé la mort de 39 membres du personnel de sécurité.

LE RÉGIME IRANIEN CIBLE UNE VILLE KURDE DANS LA RÉPRESSION DES MANIFESTATIONS

L’étude de l’Institut Tony Blair a été menée avec le Groupe d’analyse et de mesure des attitudes en Iran. Compte tenu de la censure et de la surveillance de ses citoyens par le gouvernement iranien, le groupe a utilisé des sondages en ligne cryptés, des outils numériques et d’autres méthodes alternatives pour recueillir en toute sécurité les opinions honnêtes des Iraniens. Les organisateurs ont déclaré qu’en procédant ainsi, les participants pouvaient répondre honnêtement aux questions sur des sujets sensibles sans craindre pour leur sécurité.

Kasra Aarabi, responsable du programme iranien au sein de l’unité de politique sur l’extrémisme de TBI et co-auteur de l’article, a souligné qu’au cours de la dernière décennie, le programme nucléaire de la République islamique a dominé la politique occidentale et l’agenda médiatique sur l’Iran. “Cependant, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. La dissidence en Iran est motivée par la vie sous un régime idéologique misogyne totalitaire qui a toujours donné la priorité aux intérêts de son idéologie islamiste radicale au-dessus de ceux du peuple iranien.”

“Le sondage publié dans notre journal aujourd’hui montre clairement que ces manifestations ne portent pas sur la réforme mais sur un changement de régime pur et simple”, a-t-il ajouté.

Jemima Shelley, chercheuse à l’unité de politique sur l’extrémisme du TBI et co-auteur du nouvel article, a expliqué que le hijab obligatoire n’est pas seulement une question de droits des femmes ; il représente l’un des piliers essentiels du régime autoritaire du régime sur tous les Iraniens.”

LES PROTESTATIONS EN IRAN FONT RAGE DANS LES RUES ALORS QUE LES OFFICIELS RENOUVELENT LES MENACES

Dans le rapport de son institut, l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair a félicité les manifestants iraniens pour leur “bravoure et leur courage extraordinaires au cours des deux derniers mois”. Blair a également appelé la communauté internationale “à montrer notre profonde solidarité avec les manifestants qui risquent leur vie pour ce que nous tenons si souvent pour acquis”. Blair a poursuivi : « Il est temps pour nous, en Occident, de recalibrer notre politique de manière à établir une distinction claire entre le peuple iranien et la République islamique. Nos efforts doivent servir le premier.

Le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Turk, a dénoncé mardi la répression de plus en plus dure et meurtrière de l’Iran contre les manifestations de masse. Il a exhorté les autorités iraniennes à répondre aux revendications du peuple en matière d’égalité, de dignité et de droits au lieu d’utiliser “une force inutile ou disproportionnée pour réprimer les manifestations”. “Le manque de responsabilité pour les violations flagrantes des droits de l’homme en Iran reste persistant et contribue aux griefs croissants”.

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU tiendra une session spéciale pour aborder “la détérioration de la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran” le jeudi 24 novembre.