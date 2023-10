Le récit des résidents et des entreprises californiens fuyant en grand nombre le Golden State, qui avait été démystifié par plus d’une étude depuis le début de la pandémie, la situation semble reprendre du poil de la bête avec de nouvelles recherches montrant que l’État « hémorragie » ses résidents vers les États voisins.

Une étude d’octobre du Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR) montre que la Californie perd sa population au profit d’États comme l’Arizona et le Texas à des niveaux plus élevés que jamais. Selon l’étude, la fuite de la population concerne une plus grande proportion de diplômés universitaires et de résidents de tous les niveaux de revenus.

La Californie reste l’État le plus peuplé du pays, avec plus de 39 millions d’habitants selon les dernières données du recensement américain, ce qui représente environ 11,7 % de la population américaine. Les chercheurs montrent que si le taux moyen de croissance démographique de l’État entre 1959 et 2022 était de 1,52 %, depuis 2000, il est resté constamment inférieur à la moyenne. avec une croissance négative en 2021 et 2022.

À mesure que la pandémie de COVID s’est atténuée, la croissance naturelle de la population de la Californie – le nombre de naissances par rapport au nombre de décès – est passée de 87 400 à 106 900 de 2021 à 2022, tandis que l’immigration étrangère est passée de 31 300 à 90 300.

Cependant, l’exode de l’État s’est aggravé, avec un solde net de 407 000 résidents partant vers d’autres États entre juillet 2021 et juillet 2022, selon l’étude.

Le coût de la vie en Californie est souvent cité comme une raison pour laquelle les résidents et les entreprises déménagent, ce qui, selon l’étude, pourrait avoir de graves répercussions sur le marché du travail et les perspectives budgétaires de l’État. Les politiques et mandats environnementaux de la Californie pourraient également alimenter l’exode vers d’autres États ayant des politiques plus clémentes, selon l’étude.

“Ce n’est certainement pas un argument pour abandonner les engagements de l’État envers le modèle californien. [of setting aggressive green energy goals]”, mais cela suggère de prêter une attention particulière aux choix qui sont faits dans la transition énergétique pour éviter des réactions négatives et des pertes économiques majeures”, indique la note d’orientation du SIEPR. “La Californie ne peut être un leader en matière de politique climatique que si elle conserve le soutien d’un vote. majoritaire dans l’État et un niveau de vitalité économique suffisant.

L’étude a montré que les deux tiers de ceux qui ont quitté le Golden State ont déclaré que la politique n’avait pas été un facteur dans leur décision. Cependant, la fuite de la population entraîne des conséquences politiques, illustrées par l’État perd un siège au Congrès à la suite du recensement de 2020 tandis que le Texas a gagné deux sièges.

Alors que certains de ceux qui quittent la Californie peuvent pointer la criminalité comme l’un des facteurs, “la perception d’une criminalité plus élevée en Californie, cependant, ne correspond pas aux faits et doit être abordé de manière plus agressive par les dirigeants politiques et économiques de Golden State”, ont noté les auteurs.

Eric McGhee, responsable du groupe de réflexion non partisan Public Policy Institute of California, a déclaré l’année dernière à l’Associated Press que la Californie perdait de la population au profit d’autres États depuis 30 ans, affirmant que c’était l’une des raisons pour lesquelles il pensait que la Californie était “dans une période de stagnation depuis 30 ans”. dans un avenir prévisible.”