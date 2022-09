Étude: La canicule a entraîné une fonte sans précédent des glaciers suisses

L’Académie suisse des sciences rapporte que le rétrécissement de la glace dans les glaciers en Suisse – qui a le plus grand volume de glaciers de tous les pays d’Europe – a dépassé un record précédent il y a près d’une génération.

GENÈVE – Les glaciers suisses fondent comme jamais auparavant, selon une étude universitaire publiée mercredi, leur volume de glace ayant diminué de 6% au cours d’une année 2022 «désastreuse» au milieu des inquiétudes croissantes concernant le réchauffement climatique et d’une vague de chaleur estivale qui a balayé l’Europe.

“2022 a été une année désastreuse pour les glaciers suisses: tous les records de fonte des glaces ont été battus par la grande pénurie de neige en hiver et les vagues de chaleur continues en été”, a déclaré l’académie dans un communiqué, basant son rapport sur les données recueillies par Glamos, le Suisse. réseau de surveillance des glaciers.

Le rapport relate en détail les dégâts dans les Alpes suisses : Plus de six mètres de glace ont fondu cette année sur le sommet de la Konkordiaplatz dans le Grand Glacier d’Aletsch au sud, près de la frontière italienne. De petits glaciers comme le Pizol à l’est près du Liechtenstein, le Vadret dal Corvatsch près de Saint-Moritz au sud-est et le Schwarzbachfirn dans le centre de la Suisse ont “pratiquement disparu”, a déclaré l’équipe.