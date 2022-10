Étude – Kelowna Capital News

Si vous voulez faire votre part pour garder les lacs et les rivières de l’Okanagan propres, pensez au covoiturage.

Une nouvelle étude de la UBC Okanagan School of Engineering indique que plus de 50 tonnes de pneus et de particules d’usure de la route sont rejetées chaque année dans les cours d’eau locaux.

L’auteur principal de l’étude, le Dr Haroon Mian, a déclaré que les résultats sont “assez significatifs”.

“C’est particulièrement alarmant étant donné que ces déchets microscopiques peuvent contaminer nos sources d’eau douce.”

En particulier, l’étude a été réalisée localement en utilisant le lac Okanagan et le lac Kalamalka comme sujets, et se sont révélés être contaminés sans le savoir par des milliers de véhicules sur les autoroutes chaque jour.

“Cette analyse s’est concentrée sur une petite section d’autoroute à l’intérieur de la Colombie-Britannique, mais les résultats suggèrent que d’autres régions du Canada pourraient rencontrer les mêmes défis avec ce type de contamination”, a déclaré Mian.

