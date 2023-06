Étude Génération R : résultats positifs pour les enfants dans le sport

Une étude de plusieurs décennies aux Pays-Bas prouve à quel point le sport et l’activité physique sont bénéfiques pour les jeunes enfants et comment les impacts peuvent durer jusqu’à la vie adulte.

Le rapport publié en mars 2023 présente les résultats positifs que l’activité physique a sur les enfants dès leur plus jeune âge et comment cela peut améliorer leur santé mentale globale plus tard dans la vie. Les résultats ont été publiés dans JAMA Journal of Psychiatry.

L’étude fait partie d’un projet à plus long terme appelé « Génération R » dirigé par l’Université de Rotterdam. Il s’agit d’un projet en cours basé sur la population qui étudie les personnes de leur naissance au jeune âge adulte dans les populations urbaines des Pays-Bas.

Les participants sont nés entre avril 2002 et janvier 2006 et au cours de leur vie participent à des contrôles continus.

Pour cette étude, 4 216 enfants ont été interrogés à l’âge de 6, 10 et 13 ans. Environ 50 % étaient des filles.

Lors de la première visite (six ans) et de la troisième (13 ans), les chercheurs ont évalué les symptômes psychiatriques à l’aide de la liste de contrôle du comportement de l’enfant. Lors de la deuxième visite (10 ans), les chercheurs ont évalué les mécanismes neurobiologiques du cerveau.

À l’âge de 10 ans, les participants ont également été testés pour des mécanismes psychologiques tels que l’estime de soi, l’image corporelle et l’amitié. Les mécanismes comportementaux complétés lors de la deuxième visite comprenaient la qualité du sommeil, l’alimentation et le temps d’écran récréatif.

L’étude a révélé qu’une plus grande participation sportive à un jeune âge était associée à une meilleure estime de soi plus tard dans la vie.

L’étude a noté que l’estime de soi positive était un facteur clé chez les enfants qui pratiquaient des sports par rapport à ceux qui n’en pratiquaient pas.

L’étude conclut qu’aucune autre preuve n’a été trouvée pour que le sport aide d’autres variables neurologiques, psychologiques ou comportementales, mais a mentionné que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour voir si le sport peut atténuer les problèmes des enfants les plus à risque de développer des problèmes de santé mentale.