Étude fédérale : nouvelle loi sur le climat pour réduire la pollution par le carbone de 40 %

Les incitations à l’énergie propre dans le nouveau programme de dépenses signé cette semaine par le président Joe Biden réduiront les émissions américaines de gaz piégeant la chaleur d’environ 1,1 milliard de tonnes (1 milliard de tonnes métriques) d’ici 2030, selon une nouvelle analyse du ministère de l’Énergie.

Les premiers calculs fédéraux officiels, partagés avec l’Associated Press avant sa publication jeudi, indiquent qu’entre le projet de loi qui vient d’être signé et la loi sur les dépenses d’infrastructure de l’année dernière, les États-Unis d’ici la fin de la décennie produiront environ 1,26 milliard de tonnes (1,15 milliard de tonnes métriques ) moins de pollution par le carbone qu’elle n’en aurait sans les lois. Cette économie équivaut à environ les émissions annuelles de gaz à effet de serre de chaque foyer aux États-Unis.

L’analyse du Département de l’énergie révèle qu’avec la nouvelle loi d’ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis devraient être inférieures d’environ 40 % aux niveaux de 2005, ce qui n’est toujours pas à la hauteur de l’objectif annoncé par les États-Unis de réduire la pollution par le carbone entre 50 % et 52 % d’ici la fin de la décennie. Mais cette réduction de 40% est similaire aux calculs antérieurs de la société de recherche indépendante Rhodium Group, qui pensaient que les réductions seraient de 31% à 44% et des scientifiques de Climate Action Tracker, qui ont déclaré que la baisse serait de 26% à 42%.

La plupart des réductions d’émissions prévues dans le programme de dépenses de près de 375 milliards de dollars proviendraient de la promotion de «l’énergie propre», principalement de l’énergie solaire et éolienne et des véhicules électriques, selon l’analyse fédérale. Plus de la moitié des baisses d’émissions globales prévues proviendraient de la façon dont le pays produit de l’électricité, selon l’analyse. Environ 10 % des économies d’émissions proviennent de l’agriculture et de la conservation des terres.

Les dispositions de la nouvelle loi qui appellent à la location de pétrole et de gaz sur les terres et l’eau fédérales “pourraient entraîner une certaine augmentation” de la pollution par le carbone, selon l’analyse fédérale, mais les autres dispositions visant à stimuler une énergie plus propre réduisent de 35 tonnes de gaz à effet de serre pour chaque nouvelle tonne de la pollution due à l’augmentation des forages pétroliers et gaziers.

Des experts extérieurs, tels que Bill Hare de Climate Action Tracker, affirment que la nouvelle loi est un grand pas pour les États-Unis, mais ce n’est toujours pas suffisant étant donné que l’Amérique est le plus grand pollueur de carbone historique, qu’elle a peu fait depuis des décennies et qu’elle est en retard sur l’Europe.

“À ce stade, tout ce qui va dans cette direction compte comme une victoire, n’est-ce pas ? Je veux dire après une si longue période d’inaction totale et sachant à quel point il est politiquement difficile de faire avancer le pays dans une telle direction en raison de la politique et de l’économie et de toutes les autres choses impliquées dans ce problème », a déclaré le climatologue du National Center for Atmospheric Research. Gerald Meehl, qui ne faisait pas partie de l’analyse, a expliqué ce que fera la nouvelle loi. “Vous pouvez affirmer que ce n’est pas suffisant, mais je pense qu’une fois que vous commencez à voir du mouvement, vous espérez que nous pourrons alors nous appuyer sur cela et continuer à faire avancer les choses.”

