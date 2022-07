Étude : Faible littératie en santé, quartiers pauvres associés à l’utilisation de la télésanté uniquement audio

Selon un étude publiée dans Réseau JAMA ouvert.

Les chercheurs ont analysé plus de 18 000 visites de télésanté programmées dans des cliniques externes faisant partie d’un vaste système de santé. Les visites ont eu lieu au début de la pandémie de COVID-19, entre mars et juillet 2020. Ils ont constaté qu’une faible littératie en santé et un indice de privation de zone (ADI) plus élevé étaient associés à des visites audio uniquement, et un ADI plus élevé était également associé à une probabilité plus élevée de ne pas se présenter au rendez-vous de télésanté.

Dans l’ensemble, seulement 4 % des visites étaient des non-présentations et 8 % des visites terminées étaient uniquement audio.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Semblable à Recherche précédentel’âge, le statut d’assurance et l’identification en tant que Noir étaient également associés à une visite audio uniquement.

Les chercheurs ont noté que l’utilisation de l’audio était importante à prendre en compte, car certains assureurs exigent la vidéo pour la couverture, et il y a encore des questions sur qualité des soins de télésanté uniquement audio.

“Bien que des obstacles tels que l’accès à Internet sans fil, le coût de la technologie et la confidentialité nécessiteront des changements sociétaux, les systèmes de santé devraient envisager des moyens d’améliorer l’accès à la télésanté. Précédent travail a montré que les interventions (par exemple, un appel téléphonique avant la visite) peuvent améliorer l’achèvement de la télésanté vidéo », ont-ils écrit.

“Les orientations futures incluent des déclencheurs de dossiers médicaux électroniques qui identifient les patients à risque d’échec de la télésanté, l’étude des composants ADI et l’association de la littératie en santé et de l’utilisation du portail patient.”

LA GRANDE TENDANCE

Plus tôt cette année, un rapport du bureau du secrétaire adjoint à la planification et à l’évaluation du département américain de la santé et des services sociaux a révélé visites de télésanté avec vidéo étaient plus faibles chez les personnes de couleur, les adultes sans diplôme d’études secondaires, les personnes à faible revenu et celles sans assurance maladie.

Mais un autre étude publiée cette année ont montré que les visites audio peuvent être utiles aux patients issus de groupes marginalisés. Cependant, davantage de ressources sont encore nécessaires, comme des services d’interprétation linguistique tiers et des espaces de travail privés pour le personnel.

Pendant ce temps, le Bureau des droits civils du HHS directives récemment publiées sur la fourniture de télésanté uniquement audio tout en se conformant à la loi HIPAA. La maison a adopté un projet de loi mercredi cela prolongerait les flexibilités de télésanté dans le cadre de l’urgence de santé publique pendant encore deux ans. Le projet de loi comprend des dispositions pour les options audio uniquement.