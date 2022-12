Étude : Facteurs sociodémographiques de santé liés à l’utilisation à long terme des appareils de santé numériques

Des facteurs sociodémographiques et liés à la santé sont associés à l’utilisation à long terme des appareils de santé numériques, selon une étude publiée dans npj Médecine numérique.

Les chercheurs ont suivi une cohorte dans le cadre du programme à long terme et en cours Étude sur le cœur de Framingham qui utilisait trois composants numériques : une application pour smartphone, un brassard de tensiomètre et une montre connectée.

Les participants ont reçu des enquêtes basées sur des applications lors de l’inscription et tous les trois mois. Les données sur le nombre de pas et la fréquence cardiaque ont été collectées quotidiennement à partir de la montre intelligente, tandis que les mesures de la pression artérielle ont été prises chaque semaine. Au cours des examens en personne, les chercheurs ont recueilli des informations sociodémographiques ainsi que des données sur l’état de santé et les comportements.

L’étude a révélé que l’âge avancé (55 ans et plus) était associé à une utilisation plus élevée de chaque appareil au cours de la période de suivi d’un an. Les femmes et les participants ayant un niveau de scolarité plus élevé étaient plus susceptibles de répondre aux sondages sur les applications. Des scores plus élevés pour les symptômes dépressifs et une santé auto-évaluée inférieure à excellente étaient liés à une utilisation moindre des montres intelligentes.

“Ces résultats aident à identifier les sous-groupes qui pourraient bénéficier d’un soutien supplémentaire pour maintenir l’utilisation à long terme des appareils numériques dans les futures études cliniques et la surveillance à distance basée sur la population à des fins cliniques”, ont écrit les chercheurs. “Par exemple, grâce à ces connaissances, les chercheurs et les cliniciens peuvent commencer à comprendre les obstacles à l’adhésion et à formuler des stratégies pour aider et motiver les personnes présentant des symptômes dépressifs plus élevés et un état de santé auto-évalué inférieur pour maintenir l’engagement et éviter l’attrition.”

LA GRANDE TENDANCE

Étant donné que la cohorte était imbriquée dans la plus grande étude sur le cœur de Framingham, les auteurs ont déclaré qu’ils étaient en mesure d’enquêter sur un certain nombre de facteurs qui auraient pu avoir un impact sur l’utilisation à long terme de l’appareil. Les autres points forts de la recherche comprennent la longue période de suivi, une plus grande concentration au-delà des conditions chroniques spécifiques et aucune incitation financière à inscrire des patients.

Cependant, les chercheurs ont trouvé certaines limites à l’étude. Les participants de la cohorte possédaient des smartphones, et beaucoup étaient blancs, instruits, déclaraient une excellente santé et vivaient dans la région de la Nouvelle-Angleterre. Les résultats de ce groupe peuvent ne pas être généralisables à des échantillons plus diversifiés.

Les outils de santé numériques sont précieux pour suivre les participants à l’étude ou surveiller à distance les patients, et les auteurs de l’étude ont déclaré que leur analyse pourrait fournir des informations sur les populations qui pourraient avoir besoin d’un soutien supplémentaire.

« Les technologies de santé numériques offrent des opportunités pour transformer la prestation des soins cliniques et optimiser la recherche clinique. La transformation des soins de santé s’est accélérée pendant la pandémie de COVID, car les patients souhaitent de plus en plus utiliser des outils à distance ou de télémédecine », ont-ils écrit. “Pour réaliser les avantages des technologies numériques, des stratégies visant à relever les défis liés à l’attrition des utilisateurs et à l’engagement à long terme doivent être développées.”