Étude du rôle du gène cpb2 dans la survie de Clostridium perfringens

Arbre du maximum de vraisemblance des 228 souches de C. perfringens hébergeant des plasmides de type pCP13. Les gènes des toxines sont représentés par des carrés bleu ciel, plc, cpb, etx, cpe, netB, iap/ibp, cloSI, colA, cpb2, pfoA, nagH, nagI, nagJ, nagK, nagL, nanH, nanI et nanJ dans l’ordre de l’intérieur vers l’extérieur. La source et le pays des souches de C. perfringens étaient indiqués par des carrés de couleurs différentes. Crédit: Une seule santé avance (2024). DOI : 10.1186/s44280-024-00058-8



Clostridium perfringens (C. perfringens) est une bactérie répandue présente dans les intestins des animaux et des humains, connue pour provoquer de graves maladies entériques. Il produit plus de 20 toxines, la toxine β-2 (CPB2) étant liée aux infections intestinales. CPB2, identifié pour la première fois chez des porcelets atteints d’entérocolite nécrosante, a depuis été trouvé chez plusieurs espèces. Cependant, la compréhension de son contexte génomique et de son rôle dans l’adaptation de l’hôte est limitée. En raison de ces lacunes dans les connaissances, des recherches plus approfondies sur le gène cpb2 et son rôle dans l’évolution des pathogènes sont essentielles.

La recherche, menée par des scientifiques de la Northwest A&F University, a été publié le 30 août 2024, dans le journal Une seule santé avance. L’étude visait à étudier les caractéristiques génomiques des souches de C. perfringens portant le gène cpb2, avec un accent particulier sur la fonction biologique potentielle du gène et sa spécificité d’hôte.

L’étude impliquait l’analyse de 763 génomes de C. perfringens provenant de divers hôtes, révélant une forte prévalence du gène cpb2 dans les souches dérivées du porc. Il est intéressant de noter que même si le gène cpb2 a été enrichi chez le porc, il ne semble pas affecter les relations évolutives des souches bactériennes. Au lieu de cela, le gène est situé sur un segment génétique conservé au sein des plasmides, indiquant un transfert horizontal potentiel entre les souches.

Les chercheurs ont également découvert que le gène est systématiquement localisé sur un segment spécifique contenant un régulateur transcriptionnel, ce qui suggère un mécanisme permettant sa persistance chez certains hôtes. De plus, la recherche a montré que le gène cpb2 était associé à des adaptations spécifiques à l’espèce hôte, favorisant particulièrement l’environnement intestinal du porc. Cette découverte suggère que C. perfringens pourrait exploiter ce gène pour mieux survivre chez les porcs, bien que la fonction de ce gène chez d’autres animaux reste moins claire.

Le Dr Juan Wang, l’auteur principal de l’étude, a souligné l’importance de ces résultats : « Notre recherche fournit une analyse génomique détaillée du gène cpb2, et sa présence constante dans les souches dérivées du porc suggère un rôle clé dans l’adaptation de l’hôte. comment ce gène fonctionne pourrait conduire à de nouvelles connaissances sur la prévention des infections à C. perfringens, en particulier dans l’industrie de l’élevage.

Les conclusions de cette étude ont de vastes implications pour la santé publique et le secteur de l’élevage. Puisque C. perfringens est un agent pathogène majeur chez les porcs, la compréhension des mécanismes génétiques à l’origine de son adaptation pourrait éclairer de nouvelles stratégies de contrôle des infections. De plus, ces connaissances sur le gène cpb2 pourraient aider à développer des interventions ciblées pour prévenir les maladies liées à C. perfringens chez les animaux et les humains.

Plus d’informations :

Ke Wu et al, Aperçus génomiques de Clostridium perfringens cpb2-positif et de la fonction biologique potentielle du gène cpb2, Une seule santé avance (2024). DOI : 10.1186/s44280-024-00058-8