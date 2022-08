Étude : Diagnostic des vérificateurs de symptômes, la précision du triage est faible

La précision des vérificateurs de symptômes numériques pour le triage et le diagnostic est généralement faible, ce qui pourrait présenter un risque pour la sécurité des patients, selon un examen des études publié dans npj Digital Medicine.

Les chercheurs ont compilé 10 études qui ont évalué un total de 48 vérificateurs de symptômes en ligne. La moitié des études utilisaient de vrais patients, tandis que l’autre moitié étudiait des cas simulés. L’examen a révélé que la précision du diagnostic de primauté, ou l’énumération du diagnostic correct en premier, variait de 19 % à 38 %. La précision du diagnostic des trois premiers, qui a été évaluée dans sept études, variait de 33 % à 58 %.

La précision du triage, ou l’envoi des utilisateurs au bon niveau de soins, était plus élevée, allant de 49 % à 90 %. Trois études ont également examiné les cas par état d’urgence et deux ont trouvé que les vérificateurs de symptômes étaient plus précis pour trier les cas émergents. Cependant, une étude a révélé que la précision du triage pour les urgences ophtalmiques était inférieure à celle des cas non urgents, à 39 % contre 88 %.

“Notre examen a mis en évidence que les précisions de diagnostic et de triage étaient généralement faibles. De plus, il existe une variation considérable entre les vérificateurs de symptômes malgré la présentation de paramètres de symptômes uniformes. Nous notons également que les précisions de diagnostic et de triage des vérificateurs de symptômes, ainsi que la variation dans performance, dépendaient grandement de l’acuité de l’état évalué », ont écrit les auteurs de la revue.

“Dans l’ensemble, ces problèmes soulèvent de multiples inquiétudes quant à l’utilisation des vérificateurs de symptômes en tant qu’outils destinés aux patients, en particulier compte tenu de leur rôle de plus en plus reconnu au sein des systèmes de santé en tant que services de triage qui orientent les patients vers des voies de traitement appropriées.”

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Les chercheurs ont noté certaines limites à l’examen, notamment l’utilisation de cas de patients simulés et l’accent mis par les études sur les pays à revenu élevé comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Ils ont également déclaré qu’un biais pourrait être introduit dans les études rétrospectives où les informations sont collectées après l’événement, la variation des performances pourrait être attribuée à la différence entre les études et les vérificateurs de symptômes activés par l’IA pourraient s’améliorer avec le temps.

Cependant, les résultats soulèvent des inquiétudes quant à l’utilisation de vérificateurs de symptômes, en particulier lorsqu’ils sont promus par les systèmes de santé pour envoyer les patients vers le bon site de soins. Les auteurs de l’étude ont déclaré qu’il existe également des problèmes de transparence concernant la manière dont les vérificateurs de symptômes sont construits et le contexte, les données démographiques des patients et les informations cliniques utilisées.

“Compte tenu de la poussée croissante vers l’adoption de cette classe de technologies dans de nombreux systèmes de santé, cette étude démontre que le recours aux vérificateurs de symptômes pourrait poser des risques importants pour la sécurité des patients”, ont-ils écrit. “Des études primaires à grande échelle, basées sur des données du monde réel, sont justifiées pour démontrer la performance adéquate de ces technologies d’une manière qui n’est pas inférieure aux meilleures pratiques actuelles. De plus, une évaluation urgente de la façon dont ces systèmes sont réglementés et mis en œuvre est requis.”

LA GRANDE TENDANCE

Il existe un certain nombre d’entreprises qui proposent des vérificateurs de symptômes numériques. La société de santé numérique Babylon, qui jusqu’à a récemment été intégré avec plusieurs NHS Trusts, propose un chatbot de triage soutenu par l’IA. La société a été rappeler ces contrats NHS alors qu’il développe son segment de soins basé sur la valeur aux États-Unis

La start-up japonaise Ubie a lancé son vérificateur de symptômes soutenu par l’IA aux États-Unis plus tôt cette année. Il a récemment levé 26,2 millions de dollars en financement de série C. Les autres entreprises de l’espace incluent Ada Health, K Health et Infermedica.