Étude des réponses des lymphocytes B induites par le BCG chez les patients atteints d’un cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire

(UroToday.com) La réunion annuelle 2024 de l’IBCN comprenait une session sur les avancées en matière de biomarqueurs circulants, avec une présentation du Dr Priyanka Yolmo discutant des réponses des cellules B induites par le BCG chez les patients atteints d’un cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire. Malgré l’efficacité prouvée du traitement par immunothérapie au BCG pour le cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire (NMIBC), plus de 50 % des patients connaissent une récidive ou une progression précoce de la maladie. Une meilleure compréhension des réponses immunitaires antitumorales muqueuses induites par le BCG est nécessaire pour identifier les biomarqueurs de réponse et les thérapies alternatives.

Les recherches précédentes de ce groupe ont révélé qu’une forte densité de cellules B intratumorales est corrélée à une survie sans récidive et sans progression plus courte chez les patients traités par BCG. En utilisant un modèle murin induit par un agent cancérigène, ils ont rapporté que l’administration répétée de BCG augmentait un sous-ensemble de cellules B épuisées, les cellules B atypiques dans le microenvironnement de la vessie. L’épuisement des cellules B épuisées pendant le traitement par BCG chez les souris exposées au BBN a favorisé la récupération urothéliale et réduit l’expression du point de contrôle immunitaire PD-L1. Chez l’homme, les cellules B atypiques peuvent être secondaires à (i) une inflammation chronique, (ii) un vieillissement biologique et (iii) une immunisation répétée :



L’hypothèse de l’étude actuelle est que l’expansion des cellules B atypiques lors d’une instillation répétée de BCG atténue les réponses immunitaires antitumorales, conduisant à une récidive précoce ou à une progression vers une maladie invasive musculaire.

Les cellules B du sang périphérique des patients soumis à un traitement par BCG ont été caractérisées par cytométrie de flux multispectrale. Des échantillons de plasma appariés ont été analysés à l’aide du panel d’immuno-oncologie Olink Target-96, et les échantillons de TURBT index correspondants ont fait l’objet d’une évaluation histopathologique.

Vingt-sept patients ont été inclus dans l’analyse actuelle avec le diagramme de flux de patients suivant :



Le profilage des lymphocytes B circulants par cytométrie de flux a révélé une tendance variable dans les profils atypiques des lymphocytes B après le traitement par BCG, avec une expansion significative dans la majorité des cas de récidive. L’analyse du plasma basée sur la plateforme Olink a révélé une expression protéique différentielle après le BCG par rapport au groupe pré-BCG. Les patients présentant une récidive précoce présentaient des taux significativement accrus de PD-L1 et d’IL-6 sécrétés, tandis que ceux qui n’ont pas récidivé présentaient des taux élevés de CD40, CD5 et IL-12, après quatre instillations intravésicales de BCG.

Le Dr Yolmo a conclu sa présentation en discutant des réponses des cellules B induites par le BCG chez les patients atteints d’un cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire avec les points à retenir suivants :

Les cellules B atypiques conduisent le microenvironnement immunitaire de la tumeur vers un état suppressif

Il est important d’identifier de nouvelles cibles avec l’axe des cellules B pour améliorer la réponse à l’immunothérapie par le BCG

Présenté par : Priyanka Yolmo, candidate au doctorat, Université Queens, Kingston, Ontario, Canada

Rédigé par : Zachary Klaassen, MD, MSc – Oncologue urologique, professeur associé d’urologie, Georgia Cancer Center, WellStar MCG Health, @zklaassen_md sur Twitter lors de la réunion annuelle 2024 de l’International Bladder Cancer Network (IBCN), Berne, Suisse, du jeudi 19 septembre au samedi 21 septembre 2024