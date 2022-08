Étude : déjà réduits de moitié, les glaciers suisses fondent plus vite

L’ETH Zurich, une université polytechnique fédérale respectée, et l’Institut fédéral suisse de recherches sur la forêt, la neige et le paysage ont annoncé lundi les résultats d’une toute première reconstruction de la perte de glace en Suisse au XXe siècle, basée en partie sur une analyse des changements. à la topographie des glaciers depuis 1931.

GENÈVE – Une nouvelle étude a révélé que les 1 400 glaciers de Suisse ont perdu la moitié de leur volume total depuis le début des années 1930, et les chercheurs affirment que le recul des glaces s’accélère à un moment où les inquiétudes concernant le changement climatique sont croissantes.

Les chercheurs ont découvert que les volumes de glace avaient diminué de moitié au cours des 85 années suivantes, jusqu’en 2016. Depuis lors, les glaciers ont perdu 12 % supplémentaires, en seulement six ans.

« Le recul des glaciers s’accélère. Observer de près ce phénomène et quantifier ses dimensions historiques est important car cela nous permet de déduire les réponses des glaciers au changement climatique », a déclaré Daniel Farinotti, co-​auteur de l’étude publiée dans la revue scientifique The Cryosphere.

Les équipes se sont appuyées sur une combinaison d’observations à long terme des glaciers; mesures sur le terrain; et des photographies aériennes et de montagne – dont quelque 22 000 prises de sommets entre les deux guerres mondiales. En utilisant plusieurs sources, les chercheurs ont pu combler des lacunes : Seuls quelques-uns des glaciers suisses ont été étudiés régulièrement au fil des ans.

La recherche impliquait l’utilisation de techniques vieilles de plusieurs décennies pour permettre des comparaisons de la forme et de la position des images de terrain, et l’utilisation de caméras et d’instruments pour mesurer les angles des zones terrestres. Les équipes ont comparé la topographie de surface des glaciers à différents moments, permettant des calculs sur l’évolution des volumes de glace.