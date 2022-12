Étude de l’Université de la Colombie-Britannique dans l’Okanagan pour déterminer où se trouve le myriophylle à épi dans les lacs

Un projet pilote de l’UBC Okanagan cherche à mieux identifier et cartographier les débuts de l’infestation de myriophylle à épi (EWM) dans les grands lacs du bassin versant de la vallée de l’Okanagan.

Si ce projet pilote s’avère fructueux, il pourrait devenir un modèle à suivre pour d’autres juridictions dans leurs propres batailles contre cette plante aquatique ou d’autres espèces aquatiques envahissantes, a déclaré Mathieu Bourbonnais, professeur adjoint à l’UBCO.

Bourbonnais, avec la Faculté des sciences Irving K. Barber, supervise le projet avec l’aide de l’étudiante à la maîtrise Mackenzie Clarke.

Le prototype de modélisation des données utilise la technologie du lidar topobathymétrique, la science qui mesure et enregistre simultanément trois surfaces distinctes – la terre, l’eau et la terre submergée jusqu’à 20 mètres sous la surface de l’eau – à l’aide de capteurs d’imagerie infrarouge à base de laser aéroportés.

Bourbonnais affirme que le fait de pouvoir mieux identifier les parcelles potentielles ou petites de myriophylle en épi fournira de meilleurs outils de gestion de contrôle pour le programme de récolte de myriophylle en épi de l’Office des eaux du bassin de l’Okanagan, qui représente actuellement une initiative d’environ 800 000 $ par an pour essayer de contrôler la croissance et de limiter les dommages de la plante aquatique envahissante.

Il pourrait également cibler des sites de croissance spécifiques du myriophylle avant qu’ils ne deviennent incontrôlables près des zones des lacs de la vallée jugées sensibles par Environnement Canada pour la préservation des moules de la crête des Rocheuses.

Il a déclaré que l’EWM était une formidable espèce de plante aquatique envahissante à contrôler depuis son introduction dans le système lacustre de la vallée de l’Okanagan il y a environ 40 ans.

Il a également illustré à l’office des eaux la nécessité d’être rigoureux lorsqu’il s’agit d’éviter que les moules zébrées et quagga ne soient introduites dans le système lacustre.

Comme le myriophylle, il n’y a pas de solution pour éliminer les moules une fois qu’elles sont introduites dans un système lacustre. C’est une plante submergée enracinée qui habite les eaux peu profondes des lacs d’Amérique du Nord.

EWM est originaire d’Asie, d’Europe et d’Afrique du Nord et s’est propagé rapidement, introduit en Amérique du Nord à partir des eaux de ballast des navires ou des activités d’aquarium.

Bourbonnais a déclaré qu’un lac obstrué par la croissance du myriophylle a un impact sur la biodiversité et les réseaux trophiques qui dépendent de l’habitat du lac, modifie la température de l’eau et a un impact sur son utilisation récréative pour les nageurs et les plaisanciers.

« L’impact des espèces envahissantes sur nos systèmes aquatiques lacustres coûte des milliards de dollars à gérer dans tout le pays. Cela a certainement un impact à la fois écologique et économique », a-t-il déclaré.

Le travail sur le terrain du projet pilote sera effectué au début du printemps, a-t-il dit, dans l’espoir qu’il fournisse des données sur lesquelles cibler les zones de récolte menant au processus de demande de permis l’année prochaine.

« L’objectif est que l’Office des eaux du bassin de l’Okanagan puisse prendre les données générées par ce modèle de recherche et assurer la liaison avec la province et le gouvernement fédéral sur la façon d’aller de l’avant », a-t-il déclaré.

“Nous espérons que cela pourra aider la stratégie de gestion de l’endroit où envoyer les motoculteurs du lac pour arracher les plantes.”

