FAYETTEVILLE, Caroline du Nord – Avant l’aube, un matin à Fayetteville, en Caroline du Nord, une femme noire d’une soixantaine d’années a été arrêtée par un policier. L’agent a dit qu’elle ferait un panneau d’arrêt.

Elle a nié l’accusation. Elle essayait juste de se rendre à son cours d’études bibliques, lui dit-elle. Il a couru son permis et a conclu l’arrêt avec un avertissement. L’incident la troubla néanmoins. Bien qu’il ne lui ait pas donné de contravention, l’officier a remis en question la raison de sa sortie ce matin-là – il était trop tôt pour les groupes d’étude biblique, a-t-il déclaré sarcastiquement.

Cela n’a pas bien plu à son groupe d’étude biblique ce jour-là en 2013, en particulier à l’un de ses nouveaux participants, dont le mari était le nouveau chef de la police de Fayetteville. Elle a raconté l’incident.

Harold Medlock était exaspéré. Apparemment, l’un de ses officiers avait arrêté au hasard des gens dans leurs quartiers.

C’était précisément le genre de police qu’il était là pour changer. « Il ne m’est jamais venu à l’esprit que j’aurais un flic là-bas pour tout faire mal, de la façon dont vous traitez quelqu’un aux protocoles et procédures de base pour les contrôles routiers », a-t-il déclaré.

Medlock était arrivé à Fayetteville déjà convaincu que le service de police se concentre sur les véhicules à moteur, les excès de vitesse, les violations des panneaux d’arrêt / des feux, la CFA et la conduite imprudente – des violations déplacées présentant une préoccupation immédiate pour la sécurité publique.

L’arrêt des conducteurs pour des violations non mobiles telles que des pannes d’équipement ou un enregistrement expiré devrait être minimisé ou évité complètement, a-t-il déclaré à son département.

Ce n’était pas ce que ses officiers voulaient entendre. Mais ils avaient peu de place pour se disputer. Moins de deux mois plus tôt, un officier de Fayetteville avait abattu un homme après un contrôle routier d’enquête.

C’est là qu’ils se rencontrent

Partout au pays, la police tire plus de 50 000 conducteurs au cours d’une journée normale, soit plus de 20 millions d’automobilistes par an. Cela fait en sorte que la circulation arrête l’interaction police-citoyen la plus courante du pays.

De nombreuses études ont montré que les conducteurs noirs et hispaniques sont ciblés de manière disproportionnée pour les arrêts de la circulation et qu’une fois arrêtés, ils sont plus susceptibles de se faire fouiller pendant l’arrêt.

La police et les militants conviennent que ces interpellations sont très dangereuses tant pour les citoyens que pour la police. En tant que flic, Medlock savait qu’il y avait un moyen compliqué de résoudre ce problème, et un moyen simple. Il est allé avec le plus simple: faire sortir les flics de l’habitude d’arrêter les gens à moins qu’ils n’aient besoin de le faire pour protéger la sécurité des autres sur la route.

Mais cela fonctionnerait-il? Pourrait-il protéger le droit des gens de conduire sans craindre d’être profilés, mais aussi protéger les rues des mauvais conducteurs et des crimes violents?

Lorsqu’un arrêt routier n’a rien à voir avec le trafic

Medlock n’est pas la seule personne à voir les choses de cette façon, même dans un état de «loi et d’ordre» quelque peu conservateur.

En Caroline du Nord, la police effectue environ un million de contrôles routiers par an. La moitié de ceux-ci, selon Frank Baumgartner, professeur de sciences politiques à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, ne sont pas des arrêts liés à la sécurité.

Il pense qu’arrêter un conducteur en raison d’un feu arrière cassé ou d’une violation d’équipement ne fait pas grand-chose pour la sécurité. «Et cela a un coût en termes de confiance du public et de confiance dans la police.»

Baumgartner, co-auteur de «Suspect Citizens: What 20 Million Traffic Stops Tell Us About Policing and Race», dit une autre préoccupation est l’utilisation des contrôles routiers comme prétexte pour des enquêtes plus poussées.

«La difficulté que rencontrent les gens, c’est qu’un arrêt routier n’est pas vraiment un arrêt routier. C’est l’occasion pour la police de mener une enquête criminelle informelle », a-t-il déclaré. Une analyse de Baumgartner et de ses collègues montre que sur 20 millions d’arrêts routiers dans l’État, seulement 2% ont conduit à des arrestations.

Avec ces pourcentages, suggèrent les experts, la police pourrait tout aussi bien pêcher.

Mais c’est leur étang pour pêcher. Sur une période de 100 ans, la croissance de l’automobilité citoyenne a entraîné un passager indésirable: une pile en constante expansion de milliers de lois locales, étatiques et fédérales, toutes axées sur la police des personnes dans leurs véhicules, selon Sarah Seo.

Elle est professeur de droit à l’Iowa State University et auteure de «Policing the Open Road: How Cars Transformed American Freedom».

Dans le processus, Seo a déclaré: «La sécurité publique et l’application du code de la route ont fusionné avec les enquêtes criminelles. Et c’était la base pour étendre le pouvoir discrétionnaire de la police.

Le symbole moderne de la liberté américaine, note Seo, est également l’espace dans lequel les Américains sont le plus réglementés par des lois et soumis à des services de police discrétionnaires de plus en plus intrusifs.

Dans un monde où même les juges de la Cour suprême admettent que pratiquement n’importe qui pourrait être arrêté pour une violation technique perçue de la loi sur les véhicules à moteur, certains policiers sont passés de la plupart des enquêtes sur les crimes signalés à voir un criminel potentiel derrière chaque volant.

Sans surprise, les données des services de police montrent que les personnes arrêtées lors de contrôles routiers discrétionnaires ont tendance à être de manière disproportionnée de race noire.

Lorsque les arrêts de violation non mobiles ont été interrompus, les fouilles de véhicules des conducteurs noirs ont également été interrompues

À Fayetteville de 2013 à 2016, les effets des instructions d’application de Medlock étaient facilement mesurables: les arrêts pour infractions non mobiles ont considérablement diminué; les arrêts d’enquête sont passés à zéro tous les quatre ans; et les arrêts pour excès de vitesse ont augmenté de façon spectaculaire.

Le nombre de conducteurs noirs recherchés de 2013 à 2016 a diminué de près de 50% par rapport aux quatre années précédentes, selon l’analyse des données de l’État.

Au cours des quatre années précédentes, 5 980 conducteurs noirs avaient été fouillés. Ce nombre est descendu à 3059 pendant les quatre années de Medlock en tant que chef.

Pendant ce temps, l’application de la réglementation de la circulation ciblée pour les infractions en mouvement telles que les violations de vitesse ou d’arrêt / feu rouge est passée de 13 000 par an à 46 000 par an en quatre ans.

Le maintien de l’ordre a eu un effet sur son objectif principal: le nombre de morts sur la route a diminué, prouvant faussement les prédictions des critiques selon lesquelles la sécurité routière diminuerait.

Medlock était excité quand il a vu quels autres chiffres clés diminuaient. «Les recours à la force ont diminué, les blessés parmi les citoyens et les agents ont diminué et les plaintes contre les agents ont été rejetées.»

Les conducteurs noirs en Amérique se plaignent depuis longtemps de la fréquence à laquelle ils sont arrêtés pour des infractions à la circulation ou à l’équipement – défaut de signalisation, éclairage de plaque d’immatriculation cassé ou autres violations techniques, tout cela n’a pas grand-chose à voir avec la sécurité routière. Baumgartner dit que concentrer les efforts d’application sur les violations réelles liées à la sécurité renforcera la confiance entre la police et les résidents.

«Cela aura un impact important sur les pauvres. Cela aura un impact important sur les personnes qui conduisent des voitures plus anciennes, et cela aura un très grand impact sur les conducteurs noirs et hispaniques, car s’ils savaient qu’ils n’allaient être arrêtés que pour avoir traversé un panneau d’arrêt ou pour excès de vitesse, ils se sentiront beaucoup plus confiants qu’ils pourraient être traités équitablement par leur police », a-t-il ajouté.

Une autre des 100 voix interrogées pour le projet Future of Police, Mike Aikens d’Anderson, en Caroline du Sud, dit qu’en tant qu’homme noir, il se sent mal à l’aise lorsqu’il conduit et voit un véhicule de police derrière lui.

Et c’est un flic.

Il y a une raison pour laquelle Aikens devait avoir «la conversation» avec ses deux fils sur la façon de se comporter s’ils étaient arrêtés par la police. «Je serais un menteur si je disais que je ne suis pas inquiet quand je suis en congé et en civil et qu’un flic se met derrière moi. Et s’ils ne me connaissent pas? Que va-t-il se passer? »

Les chiffres encourageants ne l’auraient pas empêché d’avoir cette conversation avec ses fils. «Est-ce que supprimer certains arrêts dissipe les inquiétudes? Non. Parce que vous ne savez jamais avec certitude ce qui va se passer.

Malgré les chiffres, la police est toujours motivée à effectuer des contrôles discrétionnaires

James McCabe dit que les policiers sont sous pression pour montrer leur valeur.

Le professeur de justice pénale à l’Université Sacred Heart et un vétéran de 20 ans le département de police de New York dit qu’une manière traditionnelle de faire cela est d’appliquer les règles de la circulation lorsque vous ne répondez pas aux appels.

McCabe dit dans pratiquement tous les services de police: «Vous verrez une concentration écrasante de contrôles routiers auto-initiés par la police.»

Le temps de patrouille supplémentaire libéré en raison d’une réduction des arrêts de la circulation pourrait être consacré à lutter contre les tendances de la criminalité et à travailler avec la communauté, a-t-il déclaré.

Dans les petites villes et les comtés ruraux qui comprennent le territoire de la plupart des services de police et des bureaux du shérif, c’est plus de temps que la plupart ne le pensent.

Sauver des vies ou semer la méfiance? L’histoire de 338 000 arrêts routiers

Baumgartner a déclaré que les services de police devraient réduire l’accentuation de tous les codes de la route sauf trois ou quatre en Caroline du Nord – excès de vitesse, DWI, circulation des panneaux d’arrêt ou des feux, autres «mouvements dangereux».

En explorant une région spécifique, il devient évident comment un tel changement pourrait avoir un impact sur les services de police.

Les 11 agences d’application de la loi autour des villes de Burlington, Asheboro et Lexington en Caroline du Nord, et leurs comtés environnants, fournissent un échantillon représentatif de nombreuses régions d’Amérique en dehors des grandes villes. C’est un mélange de ville et de campagne, de ville et de robe, d’agriculture et d’industrie. Et beaucoup de gens conduisent vers et depuis le travail sur des routes, y compris des rues de ville à 25 mi / h, de longues routes rurales à deux voies et des autoroutes nationales à 70 mi / h.

De 2010 à 2019, ces agences ont procédé à environ 526 000 contrôles routiers, selon les données fournies à l’État par la police.

Parmi ces arrêts, seuls 187 300 arrêts concernaient des dépassements de vitesse, de CFA, de panneau d’arrêt ou de feu rouge.

Si la police suivait un plan similaire aux idées de Medlock et Baumgartner, près de 65% de ces arrêts – plus de 338 000 contrôles routiers – n’auraient jamais eu lieu.

En supposant 15 minutes de temps d’agent pour chaque arrêt (certaines études estiment plus près de 20 minutes), cela représente près de 85 000 heures d’agent.

Du point de vue des citoyens, c’est 85 000 heures qu’ils n’auraient pas passées sur le bord d’une autoroute ou d’une route au cours des 10 dernières années.

En d’autres termes, cela signifie qu’un conducteur a été arrêté et assis sur le bord de la route pendant presque chaque minute de la période de dix ans en discussion, le tout pour des violations potentielles non mobiles.

Que peuvent faire les agents s’ils ne font pas de contrôle de la circulation?

Au début de son mandat en tant que chef de la police, Medlock était en route pour une réunion du conseil municipal lorsqu’un appel est arrivé via la dépêche: les flics se battaient avec des adolescents tapageurs, a déclaré l’appelant. Le chef se retourna et se dirigea vers les lieux.

À son arrivée, il a vu deux de ses officiers jouer au basket avec les enfants du quartier. Il n’y a pas eu de combat. Quelqu’un qui ne voulait pas que les enfants jouent au basket dans la rue l’a appelé comme un combat.

Medlock a engagé d’autres enfants du quartier. Ils ont parlé d’école et d’annuaires, a-t-il dit. D’autres agents du ministère se sont également joints à nous. Il s’agissait d’une police communautaire impromptue au travail, a-t-il déclaré. C’est aussi l’un de ses moments les plus mémorables.

C’est ce que feraient les policiers s’ils n’effectuent pas de contrôle de la circulation. «Nous ne devrions pas être dans nos voitures à attendre le prochain appel 911. Nous devons être engagés avec la communauté. Nous devrions nous attaquer aux problèmes de la communauté qui sont importants pour ce quartier en particulier.

Il a dit que la police communautaire renforce la confiance avec la population. «Vous gagnez en premier lieu énormément de relations et de confiance. Et lorsque vous avez des personnes de confiance, elles partageront des informations avec vous. »

Medlock sait qu’aucune approche n’est parfaite ou infaillible. «Mais en fin de compte, vous ne harcelez pas les gens, vous ne les rendez pas fous et vous ne pêchez pas», dit-il.

