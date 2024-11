Étude de cas sur le design industriel : une chaise de bureau aux sensibilités sud-américaines

Lorsque l’entreprise de meubles colombienne MUMA a cherché à produire une nouvelle chaise de bureau, elle s’est tournée vers le cabinet de conseil ID. ID de courbe.

La mission de MUMA était à la fois ouverte et stimulante : « Concevoir une chaise de travail pour renforcer la part de marché en Amérique du Sud, tout en envisageant une expansion internationale ». Notre réponse devait être ultra sensible au marché local et aux opportunités de fabrication, tout en suscitant l’intérêt d’un secteur encombré à l’étranger.

Le brief a permis de mettre en valeur tous les talents de notre équipe, nous permettant de mettre à profit notre expérience auprès de clients internationaux ; utiliser notre approche anthropologique de la recherche; démontrer notre expertise en matière de matériaux et de fabrication ; et montrez comment nous aidons à analyser et à créer des catégories de marché.