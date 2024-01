Étude de cas sur le design industriel : Concevoir une meilleure remorque de vélo remorquée

Quand le fabricant de remorques à vélo Burley voulaient concevoir une nouvelle remorque à vélo remorquable et conviviale, ils se sont tournés vers un cabinet de conseil en design industriel ConceptionPenser. L’équipe DesignThink a fait ses devoirs avant de concevoir le Burley Coho XC:

Parcourir le chemin de la conception : On dit que « le voyage compte plus que la destination » – les passionnés de cyclisme prennent ce sentiment à cœur. À mesure qu’ils s’éloignent des sentiers battus à la recherche de terrains isolés et inexplorés, le voyage devient à la fois un facteur facilitateur et un facteur limitant. Le défi de la conception réussie d’un produit réside dans la façon dont l’équipe de conception se connecte et comprend l’utilisateur cible. C’est pourquoi lorsque Burley, une marque leader bien connue dans le domaine des remorques à vélo, s’est tourné vers DesignThink pour développer une nouvelle remorque à vélo remorquée, nous nous sommes tournés vers des super utilisateurs – comme les cyclistes inconditionnels, 100 miles par jour – qui comprennent la douleur et le plaisir de transporter du matériel à l’arrière d’un vélo.

Notre équipe d’utilisabilité et de conception est restée engagée avec ces cyclistes maniaques tout au long du projet pour vraiment découvrir quelles qualités et caractéristiques rendent leur vie plus facile et leur voyage plus agréable. Ces informations ont permis à l’équipe de conception de surmonter les problèmes les plus courants des remorques de vélo traditionnelles, comme l’idée préconçue selon laquelle tous les cyclistes sont à l’aise avec des assemblages compliqués nécessitant plusieurs outils. Dans nos efforts pour simplifier l’interaction du cycliste quant à la façon dont il attache et retire la remorque, notre équipe a développé un essieu innovant à largeur variable, sans outil et à montage sur boule, alias : “Burley Ballz™”. [see video below, cool feature]. Le joug variable permet aux cyclistes de dimensionner sans effort le joug sur l’essieu et de le déposer en place sur le support Burley Ballz pour une connexion sécurisée. Un déverrouillage manuel permet aux utilisateurs de contrôler la remorque lorsqu’ils la retirent du vélo. Le tout sans utiliser d’outils !

Notre équipe vous dira également que les moments de conception qui changent la vie ne doivent pas toujours être des révolutions en matière d’innovation. Semblable à la perception des assemblages lourds en outils, l’industrie du vélo suppose que la communauté cycliste déteste les béquilles. Bien que cela soit peut-être vrai sur le vélo lui-même, l’ajout d’une simple béquille à la remorque était un immense plaisir. Contrairement aux autres remorques qui ont tendance à basculer (emportant souvent votre vélo avec elles !), nous avons ajouté et testé une béquille pour plus de stabilité afin de résoudre le problème de basculement pendant le chargement et le déchargement. Les cyclistes adorent ça ! Pas parce que c’est une béquille ; ils l’adorent parce que quelqu’un a finalement résolu une frustration courante concernant les remorques, bien que via une humble béquille.

Au cours de notre voyage avec les cyclistes, nous avons également appris à comprendre que le matériel qu’ils transportent n’est pas toujours un petit sac qui tient parfaitement dans une remorque. Ils transportent du matériel de toutes formes et tailles. Cette pépite de perspicacité a influencé l’esthétique globale de la bande-annonce. Le cadre intelligemment conçu est doté de rails supérieurs horizontaux qui affleurent le haut du garde-boue de la roue arrière, créant ainsi une surface plane pour sécuriser des objets longs ou très larges.

Placer l’utilisateur au centre de notre processus n’est pas qu’un slogan, c’est notre philosophie. Cela nous permet d’interagir avec votre utilisateur, comme nous l’avons fait pour Burley, afin que nous puissions offrir des expériences vraiment significatives et pertinentes grâce à nos solutions de conception ; les solutions qui satisfont les utilisateurs et qui reviennent pour en savoir plus, encore et encore.

Voici un aperçu plus approfondi des caractéristiques de conception :

