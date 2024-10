Étude de cas de design industriel : une belle souris modulaire, conçue avec fanatisme

En tant qu’objet pur, je suis vraiment impressionné par la forme de ce Éclaireur souris modulaire, par la startup Orbital Works. Destiné à offrir la meilleure UX possible aux joueurs, il a été conçu avec fanatisme.

Développé à partir de centaines de scans de mains et d’analyses de correspondance, Pathfinder s’adapte à votre paume comme une seconde peau et peut être amélioré avec des formes approuvées par des professionnels jusqu’à ce qu’il ressemble à une extension de vous-même.

Pourquoi la forme est-elle le facteur le plus important lors du choix de la souris FPS ultime ? Nous avons passé deux ans à trouver la réponse, à analyser des centaines de scans de mains et à étudier la manière dont les joueurs saisissent leur souris lors de matchs compétitifs. Tout au long, nous avons gardé un esprit ouvert, concentrés sur la création d’une souris offrant aux joueurs la forme parfaite.

Nous avons découvert que notre souris doit s’adapter à différentes largeurs sur les côtés gauche et droit de la paume. Pour créer la longueur idéale de la souris, elle doit répondre au style de jeu, et pas seulement à la taille de la main.

Nous avons développé des prototypes et les avons testés avec les meilleurs joueurs de FPS pour déterminer le niveau idéal de modularité, en nous concentrant sur les domaines où la personnalisation a le plus grand impact tout en conservant la qualité esthétique et une conception légère.

Nous avons travaillé avec les meilleurs joueurs et amateurs pour affiner chaque forme modulaire à travers plus de 30 itérations, en nous assurant que les plus de 2 500 configurations seront les plus performantes et vous aideront à découvrir la souris ultime.