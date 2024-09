Étude de cas de conception industrielle : sécateurs avec une meilleure expérience utilisateur

Conseil en design industriel Sundberg-Ferar a été embauché par Ames True Temper pour concevoir un outil d’élagage innovant. L’entreprise a mené des recherches approfondies, ce qui lui a permis de repérer des « comportements compensatoires qui signalaient des défauts de conception inhérents ». Le résultat est un changement de forme minime mais percutant, que vous pourrez voir ci-dessous.

« L’équipe a comparé les expériences utilisateur idéales avec les vulnérabilités des concurrents pour aider à identifier les espaces de marché incontestés. Les recherches ont révélé des opportunités d’améliorer l’ergonomie des poignées tout en créant un élément visuel unique (la « bague de doigt ») qui distingue ces sécateurs haut de gamme au point d’achat. Des versions pour hommes et femmes ont été conçues pour optimiser le confort, en tenant compte des différences de taille de main et de doigt. »

« Au cours d’heures d’observations des utilisateurs et d’entretiens avec des paysagistes professionnels, des maîtres jardiniers et des jardiniers amateurs, l’équipe a constamment noté des difficultés de manipulation des outils de taille utilisés et des comportements compensatoires qui signalaient des déficiences de conception inhérentes. »