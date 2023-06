Étude : Crocodile trouvé pour s’imprégner, pondre des œufs, pour la première fois

Les gardiens du zoo ont été choqués. Depuis que le crocodile américain de 18 ans est arrivé au zoo environ 16 ans plus tôt, elle avait été isolée des autres crocodiles. De plus, les employés pensaient que le crocodile était un homme.

Des recherches plus poussées ont révélé que le mort-né était une correspondance génétique uniquement avec sa mère, ce qui signifie que le crocodile adulte s’est fécondé. Cela s’est produit par parthénogenèse facultative, une forme de reproduction asexuée.

Alors que d’autres animaux, dont des serpents et des lézards, se sont reproduits par parthénogenèse, il s’agissait du premier cas connu impliquant un crocodile, selon des résultats de recherche publiés mercredi sur l’événement de 2018.

Le crocodile a commencé à vivre isolé au parc de reptiles Parque Reptilandia dans la province de Puntarenas au Costa Rica à l’âge de 2 ans en 2002. Lorsque les employés ont découvert ses œufs en janvier 2018, ils les ont examinés à l’aide une lampe de poche et j’ai trouvé des taches sombres à l’intérieur de sept des œufs – une indication que quelque chose poussait à l’intérieur.

Lorsque les œufs incubés n’ont pas éclos trois mois plus tard, Dwyer les a ouverts. Six œufs semblaient contenir des embryons non développés, mais un œuf contenait un crocodile mort-né d’environ trois pouces de long.