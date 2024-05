Étude COVID : 800 000 décès ont été évités grâce à la distanciation sociale

Les auteurs du rapport affirment que changer les comportements des gens avant que les vaccins ne soient disponibles a sauvé des vies, mais à un coût élevé.

BOULDER, Colorado — Une nouvelle étude rédigée par des chercheurs de CU Boulder et d’UCLA affirme que la distanciation sociale et d’autres mesures préventives, comme le confinement et la fermeture d’écoles, ont évité des centaines de milliers de décès dus au COVID-19 aux États-Unis.

Selon le rapport, 800 000 personnes supplémentaires seraient mortes du COVID et de ses complications si les précautions n’avaient pas été mises en place avant que les vaccins ne soient disponibles.

Les auteurs de l’étude, Stephen Kissler de CU Boulder et Andrew Atkeson de UCLAa déclaré que les changements sociaux ont eu un coût élevé.

« Notre travail montre que le changement de comportement peut être une force puissante pour ralentir la propagation d’une maladie respiratoire dangereuse et infectieuse pendant une longue période », a déclaré Kissler, professeur adjoint d’informatique à CU Boulder. « Mais avec la COVID-19, cela a eu un coût économique, social et humain énorme. »

Les recherches de Kissler et Atkeson ont révélé que les vaccins et les changements de comportement étaient indissociables.

« Sans vaccins, le comportement à lui seul aurait retardé les infections, mais en fin de compte, presque tout le monde aurait été infecté et soumis à un taux de mortalité élevé suite à cette première infection », ont-ils écrit. « Sans une réponse comportementale, les vaccins seraient arrivés trop tard pour sauver des vies. »

Leur rapport montre que 68 % des Américains ont pu se faire vacciner avant d’être infectés. Si les gens avaient contracté le COVID pour la première fois avant d’être vaccinés, leur risque de mourir aurait été jusqu’à quatre fois plus élevé, selon l’étude.

Kissler et Atkeson ont été alarmés par l’ampleur de l’impact des changements de comportement. Les études pré-pandémiques prévoyaient que les changements seraient minimes et de courte durée. Cela dit, les auteurs craignent que si une autre pandémie devait survenir, les Américains seraient moins disposés à rester chez eux.

« Ce qui me préoccupe, c’est que la prochaine pandémie sera plus meurtrière, mais les gens l’ignoreront, car ils diront : « Oh, nous en avons fait trop pendant la COVID » », a déclaré Atkeson.

Atkeson et Kissler ont déclaré que les décideurs politiques américains doivent développer une infrastructure plus centralisée pour collecter des données sur la manière dont les gens se déplacent et interagissent pour propager les virus. Ils ont déclaré que si cette infrastructure était mise en place, les futures restrictions liées à la pandémie pourraient être réduites.