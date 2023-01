Étude britannique : les fusions d’hôpitaux entraînent davantage de décès de patients et davantage de réadmissions

Les dernières décennies ont vu la concentration croissante d’hôpitaux et d’autres services de soins de santé aux États-Unis. En 2005, environ la moitié des hôpitaux américains faisaient partie d’un système plus vaste. En 2017, les deux tiers l’étaient. La plupart des endroits aux États-Unis ont ce qui est considéré comme un marché hospitalier très concentré, ce qui signifie qu’une seule entreprise exploite la plupart des établissements hospitaliers de la région.

Cette concentration est l’une des tendances les plus importantes dans les soins de santé américains. Cela peut entraîner moins d’options pour les patients et des prix plus élevés. Des recherches récentes ont révélé que la hausse des prix des hôpitaux est à l’origine d’une grande partie des augmentations récentes des dépenses de santé aux États-Unis. Les hôpitaux qui sont acquis par de plus grands systèmes coupent parfois des services importants, tels que les soins de maternité, obligeant les patientes à voyager pendant des heures pour recevoir des services médicaux qu’elles pouvaient auparavant obtenir localement.

Comme je l’ai écrit à la fin de l’année dernière, les petits hôpitaux communautaires américains, dont beaucoup fonctionnent avec un déficit, ont souvent été contraints d’explorer des fusions avec des systèmes de santé plus importants pour garder les portes ouvertes.

Des coûts plus élevés sont une mauvaise nouvelle pour les patients. Mais il est notoirement difficile d’analyser les conséquences cliniques de ces fusions : un système hospitalier plus concentré conduit-il aussi à une moins bonne qualité des soins ? De nombreuses variables sont en jeu, et les fusions peuvent perturber le marché des soins de santé (par le biais de ces prix plus élevés) d’une manière qui rend difficile d’isoler la manière dont les modifications apportées aux opérations d’un hôpital après la fusion ont contribué à une augmentation des décès ou des réadmissions.

Une nouvelle étude sur les fusions d’hôpitaux au Royaume-Uni tente d’éclairer cette question. Il a révélé qu’après la fusion des hôpitaux, les patients sont plus susceptibles de mourir pendant ou peu de temps après un séjour à l’hôpital et qu’ils sont également plus susceptibles d’être réadmis une deuxième fois à court terme, selon de nouvelles recherches menées par des chercheurs de l’Université Cornell et de l’Université de Londres. Ces augmentations commencent quelques mois après la fusion et persistent pendant au moins deux ans, ont constaté les chercheurs.

La plupart des hôpitaux britanniques sont publics, mais le gouvernement national a toujours fait des fusions une priorité afin d’améliorer les performances de son système de santé en fusionnant des hôpitaux en difficulté financière avec un autre hôpital. Dans la pratique, une fusion d’hôpitaux au Royaume-Uni ressemble souvent beaucoup à une fusion d’hôpitaux aux États-Unis : des installations distinctes qui fonctionnaient autrefois sous une direction distincte sont placées sous la responsabilité d’un conseil d’administration et d’une équipe de direction.

L’ampleur de l’impact des fusions, en particulier sur la mortalité, est importante : la probabilité qu’un patient décède à l’hôpital ou dans les 30 jours suivant sa sortie a augmenté de 0,4 point de pourcentage, soit une augmentation de 27 % par rapport au taux de mortalité avant la fusion de 1,4 pour cent. Ils sont également 11% plus susceptibles d’être réadmis dans les 30 jours suivant leur sortie de l’hôpital.

Dans les 139 hôpitaux impliqués dans 13 fusions différentes de 2006 à 2015, cette augmentation de la mortalité et des réadmissions s’est traduite par 60 décès supplémentaires et 140 réadmissions par rapport à un grand groupe témoin d’hôpitaux britanniques qui n’ont pas connu de fusion au cours de cette période.

“Les fusions et acquisitions soulèvent un certain nombre de problèmes antitrust, notamment le fait que la consolidation du marché peut entraîner une hausse des prix ou une qualité des produits inférieure”, ont écrit les auteurs, Elena Ashtari Tafti de l’Université de Londres et Thomas Hoe de Cornell, pour ouvrir leurs conclusions. “Ces deux effets sont extrêmement importants sur les marchés des soins de santé, qui ont connu une importante activité de fusion au cours des deux dernières décennies, et où les prix et la qualité peuvent littéralement être une question de vie ou de mort.”

Aux États-Unis, les preuves sur la façon dont les fusions affectent la qualité des soins sont limitées et mitigées. Mais le Royaume-Uni et son National Health Service sont sans doute un cadre idéal pour étudier ces effets, affirment les auteurs, car le paiement et la composition des payeurs ne changent pas à la suite de la fusion. Cela supprime une variable qui peut confondre des recherches similaires aux États-Unis. Ils ont étudié la période de 2006 à 2015 en partie parce qu’elle faisait suite à des réformes du NHS qui donnaient aux patients plus de choix quant à l’endroit où se faire soigner et imposaient aux hôpitaux un budget fixe pour leurs opérations.

Ashtari Tafti et Hoe vantent cette particularité du système de santé britannique comme une vertu de leurs recherches. Ils soulignent également que leurs conclusions sont le prolongement logique d’études antérieures qui ont révélé que la qualité des soins était meilleure sur des marchés hospitaliers plus concurrentiels. Mais ils ont reconnu que davantage de travail devait être fait pour déterminer si les résultats seraient reproduits dans un système de santé différent avec une structure de paiement différente, comme aux États-Unis.

J’ai demandé à Hannah Neprash, économiste de la santé à l’Université du Minnesota, qui n’a pas contribué à la recherche, si elle pensait que ce que les chercheurs avaient détecté au Royaume-Uni serait applicable aux États-Unis. Elle a souligné que l’échantillon de l’étude était assez petit (13 fusions affectant 139 hôpitaux de soins aigus ; pour le contexte, le groupe de contrôle britannique comprenait environ 1 100 hôpitaux et les États-Unis comptaient environ 5 000 établissements similaires). Elle a également noté certaines des découvertes spécifiques (telles qu’une augmentation particulièrement importante de la mortalité liée aux reins) qui exigent plus d’examen et d’explications, et les chercheurs ont cité comment des changements spécifiques dans les opérations d’un hôpital après la fusion ont affecté la qualité clinique devraient faire l’objet de enquête future.

“Pour moi, il y a une question persistante sur la généralisabilité, mais ce n’est pas vraiment à cause des différences entre les hôpitaux américains et britanniques”, a-t-elle déclaré.

Aux États-Unis, les patients signalent déjà une expérience pire lorsqu’ils sont traités dans des hôpitaux qui ont subi une fusion. Cette nouvelle recherche suggère qu’il existe également un effet mesurable sur la qualité plus objective des soins qu’ils reçoivent.

Le système de santé américain, compte tenu de ses incitations financières perverses, a poussé de plus en plus d’hôpitaux à fusionner pour tenter de rester ouverts, de fonctionner plus efficacement et, en théorie, de mieux coordonner les services pour leurs patients. Les régulateurs fédéraux ont parfois tenté d’arrêter ces fusions, mais ils se heurtent à divers obstacles et contraintes. Entre-temps, les hôpitaux ont fait valoir que la consolidation profite réellement aux patients – avec peu de preuves empiriques pour les contredire – pour justifier ces fusions auprès des autorités publiques.

Mais la préoccupation persistante est que la qualité des soins pourrait se détériorer si les hôpitaux font face à moins de concurrence. Ce qu’Ashtari Tafti et Hoe ont vu dans leurs recherches indique que ces préoccupations doivent être prises au sérieux alors que les régulateurs examinent les futures fusions et acquisitions.