Étude : Aucune corrélation entre la confidentialité et les évaluations des consommateurs pour les applications de santé mentale

Les chercheurs n’ont trouvé aucune corrélation entre les évaluations des consommateurs et les scores de confidentialité dans un examen des applications de santé mentale.

L’étude, publiée dans Réseau JAMA ouverta évalué près de 580 applications de santé mentale pour l’accessibilité, la confidentialité et la sécurité, l’interopérabilité, les fonctionnalités proposées et la manière dont les utilisateurs saisissent les données et reçoivent des commentaires.

Il a révélé que 77% des applications étudiées comportaient une politique de confidentialité, mais en moyenne, ces politiques étaient rédigées à un niveau de compréhension de lecture de 12e année. L’étude a noté que 44% partageaient des informations sur la santé avec des tiers.

Il n’y avait aucune corrélation entre le nombre d’étoiles sur l’App Store d’Apple ou le Google Play Store et les scores de confidentialité, bien que le nombre de téléchargements d’applications depuis le magasin de Google soit faiblement corrélé avec la confidentialité.

Parmi les applications étudiées, toutes étaient disponibles en anglais, mais seulement 18 % étaient également proposées en espagnol. Plus de la moitié offraient au moins une fonctionnalité d’accessibilité, comme le réglage de la taille du texte ou des capacités de synthèse vocale ou de synthèse vocale, et 65 % pouvaient fonctionner sans connexion Internet. Bien que 88 % aient pu être téléchargés gratuitement, seuls 39 % étaient entièrement gratuits, d’autres incluant des achats intégrés aux plans d’abonnement pour une fonctionnalité complète.

Seulement 15 % des applications comprenaient une étude de faisabilité ou d’efficacité, bien que l’analyse n’ait pas évalué la qualité de ces études. Et 30 % permettaient aux utilisateurs d’exporter ou d’envoyer leurs données par e-mail, mais seulement 2 % pouvaient être intégrés à un DSE.

Les caractéristiques les plus courantes offertes par les applications de santé mentale étaient la psychoéducation, suivie de l’établissement d’objectifs et de la formation d’habitudes, puis de la pleine conscience. Cependant, peu d’applications offraient un biofeedback utilisant les données des capteurs, la thérapie d’acceptation et d’engagement (2 %) et la thérapie comportementale dialectique.

“Ces résultats suggèrent que les applications sur le marché offrent des fonctionnalités qui se chevauchent, et des mesures telles que le nombre d’étoiles ou le nombre de téléchargements peuvent ne pas fournir d’informations adéquates sur la confidentialité ou l’efficacité des applications de santé mentale”, ont écrit les auteurs de l’étude.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Les chercheurs ont noté certaines limites à l’étude, car ils n’ont pas évalué la qualité de l’application ou la science sous-jacente. Ils n’ont également analysé que les applications qui coûtent 10 $ ou moins, de sorte que des offres plus chères pourraient fournir différents outils.

Mais ils soutiennent que le paysage réglementaire actuel des applications de santé mentale laisse les patients et les cliniciens évaluer les applications avec peu de soutien formel. De nombreuses applications manquaient de fonctionnalités d’accessibilité et peu étaient proposées en espagnol, ce qui offrait à certains utilisateurs des options limitées. Les applications qui offrent une prise en charge des conditions d’acuité plus élevée étaient également moins courantes. Par exemple, seuls 13 ont été conçus pour les personnes atteintes de schizophrénie.

Bien qu’il soit positif que la plupart des applications aient une politique de confidentialité, elles peuvent être difficiles à lire pour de nombreux utilisateurs. Étant donné que les notes des magasins d’applications n’étaient pas corrélées avec les scores de confidentialité, ils pourraient ne pas être conscients des problèmes de confidentialité lorsqu’ils choisissent également des applications.

Cependant, comme il existe un grand nombre d’applications gratuites de santé mentale et que beaucoup offrent des fonctionnalités similaires, les cliniciens et les patients peuvent être pointilleux lorsqu’ils prennent des décisions.

“Les résultats de cette étude transversale suggèrent que les marchés d’applications actuels manquent de diversité dans leurs offres et ne parviennent pas à mettre en œuvre des fonctionnalités potentiellement à fort impact”, ont écrit les auteurs de l’étude. “Un autre défi pour l’espace des applications est que les mesures facilement accessibles telles que les classements par étoiles ne tiennent pas compte des capacités de confidentialité. Ainsi, les cliniciens et les patients doivent discerner les applications au-delà de ces mesures pour garantir la découverte d’applications qui répondent à la fois à leurs besoins uniques et protègent leur vie privée.”