Étude Apple : plus de 16 % ont des règles anormales

Les derniers résultats de la Étude Apple sur la santé des femmes trouvé 16,4% de la population de l’étude a présenté des saignements utérins anormaux (SUA).

Les conclusions, qui ont été publié dans le Journal américain d’obstétrique et de gynécologieont recueilli des données de suivi du cycle autodéclarées auprès de 18 875 participants de novembre 2019 à juillet 2021.

Le suivi mensuel a été confirmé à l’aide des réponses au sondage, les participants vérifiant l’exactitude des données des mois précédents à inclure.

Quatre schémas AUB ont été pris en compte, avec 2,9 % des participantes ayant des règles irrégulières, 8,4 % ayant des règles peu fréquentes, 2,3 % signalant des règles prolongées et 6,1 % ayant des saignements intermenstruels irréguliers (spottings).

Les participantes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, d’endométriose, d’hyperthyroïdie et d’hypothyroïdie étaient plus susceptibles de déclarer une AUB que les participantes qui n’avaient pas signalé ces affections.

Les participants noirs étaient plus susceptibles de signaler l’AUB et ont connu une prévalence accrue de 33 % de règles peu fréquentes par rapport aux participants blancs non hispaniques. Les participantes asiatiques avaient des menstruations irrégulières à un taux plus élevé.

L’âge moyen des participants était de 33 ans et l’indice de masse corporelle moyen était de 29,3.

On a également constaté que les personnes obèses avaient une prévalence plus élevée d’AUB. Les participants avec un indice de masse corporelle supérieur à 40 avaient une prévalence de 18 % plus élevée d’AUB par rapport aux participants dans une fourchette de poids santé, et une prévalence de 94 % plus élevée de menstruations prolongées.

“Dans l’ensemble, ces résultats fournissent le taux d’AUB dans un vaste ensemble de données numériques de suivi menstruel confirmé. En plus d’élargir notre compréhension de l’AUB dans une population diversifiée, nos résultats confirment la littérature existante sur les associations entre l’AUB et les conditions médicales,” le ont écrit les chercheurs.

Bien que les résultats ci-dessus aient été publiés, l’étude est en cours.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Les chercheurs ont relevé plusieurs limites dans leur analyse. Les résultats peuvent ne pas être généralisables à une population plus large en utilisant un iPhone comme plateforme de recherche. Ils ont également constaté que la composition raciale de l’étude ne correspondait pas à la population américaine plus large et que les participants étaient plus susceptibles d’avoir un diplôme universitaire.

Mais les auteurs de l’étude ont déclaré que les résultats ont élargi les connaissances sur les saignements anormaux au sein d’un groupe important et diversifié, non limité par des objectifs de reproduction, des antécédents médicaux ou des sites cliniques particuliers.

“Cette étude s’appuie sur les données de cohorte précédentes en ajoutant de la diversité et étend les ensembles de données modernes dérivés d’applications de suivi menstruel en collectant des informations contextuelles liées à la démographie et aux antécédents médicaux”, ont écrit les chercheurs.