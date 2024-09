Etty Lau, l’épouse de Perry Farrell, explique sa dispute avec Dave Navarro lors du spectacle de Jane’s Addiction : « La frustration montait »

L’épouse de Perry Farrell, Etty Lau, a publié une déclaration concernant la dispute de son mari avec le guitariste Dave Navarro sur scène lors d’un concert de Jane’s Addiction à Boston.

Aujourd’hui (14 septembre), Lau a partagé un extrait du moment sur Instagram avec sa déclaration. « Plutôt que de spéculer, j’ai pensé publier un récit à la première personne de ce qui s’est passé sur scène », commence-t-elle.

Elle a reconnu qu’il y avait « beaucoup de tension et d’animosité entre les membres », ce qui est « la magie qui a rendu le groupe si dynamique ».

« Eh bien, la dynamite a été allumée », a-t-elle écrit. « Perry s’est dressé devant Dave et l’a mis en position de contrôle. »

Elle attribue le comportement de Perry à ses « acouphènes et à son mal de gorge qui durent toute la nuit ». « La frustration de Perry s’était accrue, nuit après nuit, il avait l’impression que le volume de la scène était extrêmement fort et que sa voix était couverte par le groupe », a-t-elle poursuivi.

« Quand le public au premier rang, [they] Il a commencé à se plaindre auprès de Perry en l’injuriant que le groupe jouait trop fort et qu’ils ne pouvaient pas l’entendre. Perry a perdu la tête.

Lau affirme que lorsque le groupe a commencé à jouer « Ocean Size », Perry avait du mal à entendre à cause du mixage sonore. « Il ne chantait pas, il criait juste pour être entendu », écrit-elle.

La déclaration prend une tournure plus franche, Lau déclarant que c’est le bassiste Eric Avery qui a « gagné le combat ». Elle allègue qu’Avery « s’est approché de Perry, en coulisses, dans le noir, derrière [guitar technician] Et [Cleary]a mis Perry dans une prise de tête et l’a frappé à l’estomac à trois reprises. » D’autres témoignages à ce jour ont déclaré qu’Avery a agi pour maîtriser Perry. NME a contacté les représentants du groupe pour un commentaire.

« Dave avait toujours l’air beau et cool au milieu d’un combat. Perry était une bête folle pendant la demi-heure qui a suivi. Il n’a finalement pas réussi à se calmer, mais s’est effondré et a pleuré », conclut-elle. « Eric, soit il n’a pas compris ce que signifiait la désescalade, soit il a profité de la situation et a lancé quelques coups bas sur Perry. »

D’après les images vidéo filmées par les fans, Farrell semble être celui qui a déclenché la bagarre, s’approchant de Navarro et le bousculant alors qu’il jouait. Il semble ensuite tenter de donner un coup de poing. La bagarre a été rapidement interrompue et les lumières se sont éteintes alors qu’un groupe de membres de l’équipe, ainsi qu’Avery, ont essayé de maîtriser Perry et de l’emmener hors de la scène.

Le spectacle aurait pris fin peu de temps après. Setlist.fmJane’s Addiction avait déjà joué 11 chansons avant que le concert ne s’arrête brusquement.

Un témoin oculaire a écrit sur X/Twitter que les problèmes ont commencé pendant « Mountain Song » lorsque Farrell a commencé à crier sur Navarro. La tension sur scène aurait empiré pendant « Three Days » et la bagarre a éclaté pendant « Ocean Size ».

Un photographe qui a photographié l’émission a également partagé plus d’informations sur X/Twitter. « Perry a bu une énorme bouteille de vin toute la soirée, Navarro et Avery n’ont pas arrêté de discuter pendant tout le spectacle et semblaient plus en colère que d’habitude », a-t-il écrit.

« Tout le monde (nous y compris) a trouvé ça un peu bizarre, mais c’était presque l’heure du rappel et ça semblait être UNE façon pour le groupe de quitter la scène (pour revenir ensuite sous un tonnerre d’applaudissements) mais… 2 minutes plus tard, les lumières de la salle et la musique de sortie et le spectacle était terminé ! »

Les fans ont exprimé leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux concernant le bien-être de Farrell après un concert troublé à New York plus tôt cette semaine. Il semblait y avoir une tension entre les membres du groupe sur scène, tandis que Farrell a admis qu’il avait des problèmes de voix.

« Mesdames et messieurs, je dois être honnête avec vous. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ma voix. Je n’arrive plus à prononcer les notes d’un coup », a-t-il déclaré.

Avery a reconnu la performance décevante sur Instagram, écrivant : « J’ai hâte de pouvoir à nouveau me produire dans cette salle spectaculaire sur le toit ce soir. Je suis optimiste, nous serons meilleurs. »

Le groupe a récemment terminé une tournée au Royaume-Uni et en Europe, qui comprenait une étape au Roundhouse de Londres. NME étaient là, et dans une critique cinq étoiles, a écrit : « C’est le dernier parce que je n’ai pas besoin que vous me donniez un putain de coup de main pour me faire revenir », dit Farrell nonchalamment, confirmant qu’il n’y aura pas de rappel et présentant le dernier morceau « Stop !

« Et comme ça, sans plus de fioritures, le groupe quitte la scène en prouvant que près de quatre décennies après sa formation, il reste une force avec laquelle il faut compter. »