Etty Lau, la femme de Perry Farrell, défend Jane’s Addiction Singer après une altercation

La femme de Perry Farrell Etty Lau Farrell se montre franc à propos de l’altercation entre les membres du groupe Jane’s Addiction vendredi soir.

Etty a fourni un « récit à la première personne » détaillant ce qui s’est passé lors du concert du groupe le 13 septembre dans un Publication Instagramaprès que son mari ait été filmé en train de donner un coup de poing au guitariste Dave Navarro.

Elle a partagé un extrait de l’incident, dans lequel on voit Perry chanter fort au micro, puis cogner l’épaule de Navarro avec la sienne avant de crier apparemment sur le guitariste. Navarro, 57 ans, a ensuite placé une main entre lui et Perry avant que le chanteur principal ne semble lui lancer un coup de poing.

Plusieurs personnes se sont alors précipitées sur scène pour maîtriser Farrell, l’un des hommes semblant frapper Perry à plusieurs reprises dans le ventre alors que les lumières sur scène s’éteignaient dans la vidéo.

Etty a écrit que « plutôt que de spéculer » sur ce qui s’est passé, elle voulait « publier un compte rendu à la première personne de ce qui s’est passé sur scène » avec le groupe. Elle a déclaré qu’il y avait eu « beaucoup de tension et d’animosité entre les membres » et que « la dynamite était allumée » ce soir-là.

Elle a expliqué que l’altercation avait été le point culminant de la frustration « croissante » de Perry en raison du volume « extrêmement fort » du jeu du groupe, et que son mari avait l’impression que « sa voix était couverte par le groupe ».

« Perry souffrait d’acouphènes et de maux de gorge tous les soirs », a-t-elle expliqué. « Mais lorsque le public au premier rang a commencé à se plaindre [to] Perry l’a insulté en lui disant que le groupe jouait trop fort et qu’ils ne pouvaient pas l’entendre. Perry a perdu la tête.

« Le groupe a commencé la chanson Ocean avant que Perry ne soit prêt et a fait le compte à rebours », a poursuivi Etty. « Le volume de la scène était si fort à ce moment-là que Perry ne pouvait pas entendre [past] le boum et la vibration des instruments et à la fin de la chanson, il ne chantait plus, il criait juste pour être entendu.

De gauche à droite : Dave Navarro, Perry Farrell et Eric Avery se produisent avec Jane’s Addiction au Pier 17 Rooftop le 10 septembre 2024, à New York.

Astrida Valigorsky/Getty



Etty a affirmé que pendant que Navarro avait essayé de garder son mari « à distance pour désamorcer la situation », le bassiste Eric Avery « a mis Perry dans une prise de tête et l’a frappé au ventre trois fois ». Elle a déclaré qu’un membre de l’équipe a pu éloigner Avery, et il « s’est dirigé vers l’avant de la scène pour s’excuser auprès de [the] public pour le spectacle qui se termine plus tôt que prévu.

« Dave était toujours beau et cool au milieu d’une bagarre », a écrit Etty. « Perry était une bête folle pendant la demi-heure qui a suivi – il n’a finalement pas réussi à se calmer, mais s’est effondré et a pleuré et pleuré. »

« Eric, soit il n’a pas compris ce que signifiait la désescalade, soit il a profité de la situation et a lancé quelques coups bas sur Perry », a-t-elle ajouté, soulignant qu’il s’agissait de son « récit à la première personne de ce qui s’est passé ».

Les représentants de Farrell et de Navarro, ainsi que d’Avery et de Live Nation, n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de PEOPLE sur l’incident.

Jane’s Addiction a annoncé sa tournée de 23 villes en mai après s’être réuni pour la première fois en 14 ans pour donner un spectacle intimiste le 23 mai à Londres.

La tournée devait initialement se terminer à St. Louis lors du festival Evolution le 29 septembre, selon un communiqué de presse. Cependant, en août, le groupe a ajouté plusieurs nouvelles dates, prolongeant ainsi la tournée jusqu’au 16 octobre.

Le prochain concert du groupe est prévu à l’amphithéâtre Hartford Healthcare à Bridgeport, dans le Connecticut, le dimanche 15 septembre.