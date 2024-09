Etty, la femme de Perry Farrell, raconte sa dispute sur scène avec Dave Navarro, membre du groupe Jane’s Addiction

Etty, l’épouse de Perry Farrell, a raconté à la première personne ce qui s’est passé entre le chanteur et son partenaire du groupe Jane’s Addiction, Dave Navarro, sur scène à Boston.

Le groupe interprétait sa chanson Taille de l’océan au Leader Bank Pavilion à Boston, Massachusetts, hier soir (vendredi 13 septembre) lorsque Farrell s’est tourné vers Navarro, l’a bousculé avec son épaule et a dit « va te faire foutre ».

Lorsque le guitariste choqué a posé sa main sur la poitrine du chanteur pour prendre ses distances, Farrell lui a donné un coup de poing avant d’être retenu par le bassiste Eric Avery et les membres de l’équipe de tournée. Le spectacle a été abandonné à ce stade et on ne sait pas encore si la tournée se poursuivra.

Etty Farrell a donné sa version de la dispute dans une publication Instagram.

Elle dit : « Il y avait clairement beaucoup de tension et d’animosité entre les membres… la magie qui rendait le groupe si dynamique. Eh bien, la dynamite était allumée. Perry s’est levé au visage de Dave et l’a mis en échec. »

Expliquant pourquoi cela s’est produit, Etty poursuit : « La frustration de Perry augmentait, nuit après nuit, il avait l’impression que le volume de la scène était extrêmement fort et que sa voix était couverte par le groupe.

« Perry souffrait d’acouphènes et de maux de gorge tous les soirs. Mais lorsque le public du premier rang a commencé à se plaindre et à insulter Perry en lui disant que le groupe jouait trop fort et qu’ils ne l’entendaient pas, Perry a perdu la tête. »

Elle dit que le groupe a commencé la chanson avant que Farrell ne soit prêt, augmentant ainsi sa frustration.

En parlant de qui a « gagné le combat », Etty suggère que le bassiste Avery est allé trop loin. Elle ajoute : « Dave s’est éloigné pour enlever sa guitare. Eric s’est approché de Perry, dans le noir, l’a pris dans une prise de tête et l’a frappé à trois reprises dans le ventre. Puis Eric, nonchalamment, s’est dirigé vers le devant de la scène pour s’excuser auprès du public pour la fin prématurée du spectacle. »

Quant à ce que cela signifie pour le reste de la tournée et l’avenir immédiat du groupe, Etty ne semble pas sûre. Elle dit que Farrell était « une bête folle » et qu’il a ensuite fondu en larmes.

« Dave avait toujours l’air beau et cool au milieu d’une bagarre », dit-elle. « Perry était une bête folle pendant la demi-heure qui a suivi. Il n’a finalement pas réussi à se calmer, mais s’est effondré et a pleuré et pleuré.

« Eric, soit il n’a pas compris ce que signifiait la désescalade, soit il a profité de la situation et a lancé quelques coups bas à Perry. »

Jane’s Addiction devrait se produire à nouveau à l’amphithéâtre Hartford HealthCare à Bridgeport, dans le Connecticut, demain (dimanche 15 septembre) et la tournée devrait se dérouler jusqu’en octobre.