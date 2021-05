Etsy, Zynga, Sunrun et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux après la cloche de mercredi:

Etsy – Les actions d’Etsy ont glissé de 7% malgré les résultats de la société surpassant les estimations du haut et du bas pour le premier trimestre. La société de commerce électronique a gagné 1 USD par action, contre 88% de bénéfices par action attendus par les analystes de Refinitiv. Les revenus ont atteint 551 millions de dollars, également en avance sur les 530 millions de dollars prévus.

Sunrun – L’action de la société solaire a gagné plus de 3% en négociation prolongée grâce aux résultats du premier trimestre de Sunrun. La société a perdu 12 cents par action sur 334,8 millions de dollars de revenus. Les analystes interrogés par FactSet s’attendaient à ce que la société perde 9 cents par action et annonce un chiffre d’affaires de 322,3 millions de dollars.

Fastly – Les actions de Fastly ont chuté de plus de 14% après que la société ait publié des résultats décevants pour le trimestre précédent. La société de livraison de contenu a perdu 12 cents par action hors éléments et a déclaré un chiffre d’affaires de 84,9 millions de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv prévoyaient une perte de 11 cents et un chiffre d’affaires de 85,1 millions de dollars.

Les actions de Zynga – Zynga ont gagné 5% après la publication de la dernière mise à jour trimestrielle de la société. Le développeur du jeu a annoncé des réservations de 720 millions de dollars au premier trimestre, contre 684,6 millions de dollars attendus par les analystes de l’impression interrogés par FactSet.