Etsy glisse de plus de 9% après avoir averti d’un ralentissement de la croissance

Un employé passe devant une courtepointe affichant la signalisation Etsy Inc. au siège de l’entreprise à Brooklyn.

L’action Etsy a chuté de plus de 9% mercredi après les heures d’ouverture après que l’entreprise a signalé Les résultats du premier trimestre ont dépassé les estimations des analystes, mais a averti qu’il s’attend à ce que la vente totale de biens sur sa plate-forme ralentisse au deuxième trimestre alors qu’il fait face à des comparaisons difficiles avec les résultats dopés par la pandémie de l’année dernière.

Voici comment l’entreprise a fait par rapport aux attentes:

Gains: 1,00 USD par action, ajusté, contre 0,88 USD attendu

1,00 USD par action, ajusté, contre 0,88 USD attendu Revenu: 551 millions de dollars, contre 530 millions de dollars attendus

Le marché en ligne prévoit des ventes brutes de marchandises au deuxième trimestre entre 2,8 et 3,1 milliards de dollars, soit une croissance de 5% à 15% par rapport au trimestre de l’an dernier. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient des ventes de marchandises brutes de 2,95 milliards de dollars. Les ventes brutes de marchandises sont une mesure étroitement surveillée dans l’industrie qui mesure la valeur totale des marchandises vendues sur le site.

« Nous prévoyons actuellement que le GMS du deuxième trimestre 2021 ralentira avec le reste du commerce électronique alors que nous atteignons les formidables taux de croissance de 2020 », a déclaré Josh Silverman, PDG d’Etsy, dans un communiqué. « Cela dit, nous garderons la pédale sur le métal en 2021 pour continuer à améliorer nos expériences client, faire d’Etsy une priorité pour les millions d’acheteurs qui ont trouvé Etsy pour la première fois ou qui comptent plus sur nous maintenant. que jamais, et investissez davantage dans notre très grande opportunité de marché. «

Etsy n’a pas fourni de conseils pour l’année complète, invoquant l’incertitude entourant la pandémie de coronavirus.

Etsy a vu son activité exploser au début de la pandémie, alors que les acheteurs se tournaient vers elle et d’autres détaillants en ligne pour des produits au milieu des fermetures de magasins physiques et le coronavirus faisait rage, poussant beaucoup de gens à rester à l’intérieur. Etsy, qui vend une gamme d’articles faits à la main et vintage, a connu une «demande écrasante» pour les masques faciaux.

Cette demande semble diminuer, maintenant que l’économie continue de se rouvrir et que le déploiement des vaccins s’accélère. Au cours du premier trimestre, Etsy a déclaré avoir vendu pour 72 millions de dollars de masques faciaux, contre un sommet de 346 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020.

Les entreprises de commerce électronique stimulées par la pandémie, notamment Etsy, eBay et Wayfair, continuent de subir une pression intense de la part des investisseurs pour prouver que leurs entreprises peuvent continuer à croître régulièrement dans un monde post-pandémique.