Kat Panchal n’avait pas encore appris à utiliser sa machine à coudre lorsque la pandémie a commencé. Mais en mars, en congé de son travail d’agente de bord chez American Airlines et enfermée seule dans son appartement de Philadelphie, la femme de 34 ans a appris par elle-même à coudre. Bientôt, elle cousait des masques et les donnait aux travailleurs de la santé. Sans aucun signe de retour de son travail de si tôt, Mme Panchal – maintenant en congé – a mis ses masques sur Etsy, le marché en ligne où les artisans et les artistes du monde entier vendent des produits faits main et vintage. Depuis avril, elle a vendu plus de 400 masques, rapportant plus de 4 500 $. Parfois, elle coud jusqu’à 4 heures du matin pour répondre à la demande. «C’était une très grande bénédiction», a déclaré Mme Panchal. «Cela m’a donné autre chose sur quoi me concentrer au lieu de penser à perdre mon emploi.» Des dizaines de millions de masques ont été vendus sur Etsy cette année. La demande a créé des opportunités commerciales pour des personnes comme Mme Panchal, mais a également transformé Etsy en quelque chose d’inattendu: un chouchou de Wall Street.

En plus d’un groupe d’actions «au foyer» comme Zoom Video, Peloton et Shopify – ainsi appelés parce que leurs activités ont décollé pendant la pandémie alors que les habitudes de magasinage et de travail des gens ont changé – Etsy a vu son cours monter en flèche. Plus de 90% des analystes de Wall Street attribuent à l’action un «achat». Les investisseurs individuels, les gestionnaires de fonds communs de placement et les commerçants de fonds spéculatifs ont ramassé ses actions, qui ont augmenté de plus de 250% cette année. Cela fait d’Etsy de loin le titre le plus performant de l’indice boursier S&P 500, auquel il a été ajouté en septembre – un signe qu’il était maintenant dans la cour des grandes entreprises.

Un tel statut de premier ordre aurait semblé être une longue chance il y a à peine quelques années pour une entreprise qui a commencé en 2005 en tant que site pour un fondateur de vendre des ordinateurs en bois faits à la main, pour devenir une ligne de frappe pour une culture émergente de twee qui valorise l’idéalisme, la gentillesse et la sincérité. En 2015, quand Etsy est devenue publique, elle s’était transformée en un croisé du capitalisme socialement conscient. Dans ses documents d’offre aux investisseurs, Etsy a fait la promotion de ses références de bienfaiteur presque autant que de ses perspectives commerciales. Et alors qu’il offrait aux investisseurs un niveau inhabituel de divulgation sur ses pratiques de compostage d’entreprise, le directeur général d’Etsy à l’époque, Chad Dickerson, avait catégoriquement déclaré que la société ne publierait pas d’indications sur les bénéfices trimestriels attendus. La pratique «est mal alignée avec la mission d’Etsy», qui était de créer un nouveau type d’entreprise qui ne suivrait pas le chemin conventionnel de l’entreprise «valoriser les produits et les bénéfices par rapport à la communauté», a écrit M. Dickerson. Wall Street n’en avait rien. Après qu’Etsy ait produit une série de pertes horribles au cours de l’année suivante, le cours de son action a chuté de près de 80%. Les sociétés de rachat et les fonds spéculatifs activistes ont commencé à tourner en rond, en achetant des actions et en poussant l’entreprise à explorer des «alternatives stratégiques» – comme se vendre.