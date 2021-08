Etsy enregistre ses résultats au T2 21, l’action plonge sur des prévisions faibles

Les résultats soulignent les inquiétudes quant au fait que la crise pandémique de l’activité de commerce électronique s’estompe, car les consommateurs vaccinés dépensent moins en ligne et davantage en voyages et autres services. La semaine dernière, les actions d’Etsy, d’eBay et de Wayfair ont toutes baissé après qu’Amazon ait annoncé des ventes et donné des prévisions en deçà des attentes.

Etsy, qui exploite un marché en ligne connu pour les produits faits à la main et personnalisés, a été l’un des plus grands bénéficiaires de la pandémie, les acheteurs se tournant vers le site pour des choses telles que des masques faciaux et des articles pour la maison.

« Les performances d’Etsy au deuxième trimestre 2021 sont tout à fait remarquables si l’on considère à quel point le monde a radicalement changé au cours de la période de l’année dernière », a déclaré le PDG d’Etsy, Josh Silverman, dans un communiqué. « C’est une grande satisfaction pour moi et toute notre équipe que nous puissions enregistrer une forte croissance d’une année sur l’autre, avec des GMS et des revenus en hausse d’environ 13 % et 23 % respectivement. En fait, à l’exclusion des masques faciaux, qui ont été un moteur important de par rapport à la même période de l’année précédente, le GMS du deuxième trimestre pour la place de marché Etsy a augmenté de 31 %. »

Pour le trimestre en cours, Etsy a déclaré s’attendre à un chiffre d’affaires compris entre 500 et 525 millions de dollars, ce qui implique un taux de croissance de 13,5 % d’une année sur l’autre à mi-parcours. Les analystes interrogés par StreetAccount recherchaient un chiffre d’affaires de 527,5 millions de dollars au troisième trimestre.