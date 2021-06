Etsy achète l’application de revente de mode Depop pour 1,62 milliard de dollars

La société de commerce électronique Etsy a annoncé mercredi qu’elle achetait l’application de mode d’occasion Depop pour 1,62 milliard de dollars.

Fondée au Royaume-Uni en 2011, Depop permet aux gens d’acheter et de vendre des vêtements d’occasion via son marché en ligne. L’entreprise a attiré un public majoritairement plus jeune grâce à ses connaissances des médias sociaux et à ses messages sur les achats écologiques et éthiques.

Depop compte environ 30 millions d’utilisateurs enregistrés dans 150 pays. Le PDG d’Etsy, Josh Silverman, a déclaré que la société était « ravie » d’ajouter ce qu’elle pense être la « maison de revente pour les consommateurs de la génération Z » à Etsy.

« Depop est un marché dynamique à double face avec une communauté passionnée, une offre hautement différenciée d’articles uniques, et nous pensons qu’il existe un potentiel important pour s’étendre davantage », a déclaré Silverman dans un communiqué mercredi.

« Nous voyons d’importantes opportunités d’expertise partagée et de synergies de croissance dans ce qui sera désormais un formidable portefeuille de marques de commerce électronique distinctes et très spéciales.

La PDG de Depop, Maria Raga, a déclaré dans un communiqué que Depop est « l’endroit où la prochaine génération vient explorer une mode unique et faire partie d’une communauté qui change notre façon de faire nos achats ».

Elle a ajouté : « Notre communauté est composée de personnes qui créent un nouveau système de mode en établissant de nouvelles tendances et en faisant du neuf à partir de l’ancien. Ils viennent chez Depop pour les vêtements, mais restent pour la culture. »

Etsy a déclaré que la transaction consistait principalement en espèces et était « soumise à certains ajustements pour le fonds de roulement de Depop, les dépenses de transaction, la trésorerie et l’endettement, et certains capitaux propres différés et non acquis pour la direction et les employés de Depop ».

Etsy prévoit de finaliser l’accord d’ici le troisième trimestre 2021. Depop restera basé à Londres, a déclaré Etsy, fonctionnant comme une entreprise autonome dirigée par la direction actuelle.

L’accord marque la plus grosse acquisition à ce jour pour Etsy, qui a été cotée à la Bourse de New York en 2015.

Les actions d’Etsy ont à peu près doublé au cours des 12 derniers mois grâce à un boom du commerce électronique résultant de la pandémie de coronavirus. Le titre est cependant en baisse de 5% depuis le début de l’année. Les actions Etsy ont légèrement baissé dans les échanges avant commercialisation aux États-Unis.

Avant d’accepter une vente à Etsy, Depop avait levé un total de 105,6 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que General Atlantic, Creandum, Balderton Capital, Octopus Ventures et le PDG et co-fondateur de Klarna Sebastian Siemiatkowski, selon les données de Crunchbase.