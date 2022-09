Étreinte des tendances de Paddling Bucks du district scolaire du Missouri

Le rapport note que seuls deux États, le New Jersey et l’Iowa, ont interdit les châtiments corporels dans les écoles privées.

Jackson, Holden et d’autres experts disent que les mentalités changent lentement et que les personnes qui ont grandi avec des parents qui les ont frappés peuvent être sur la défensive ou rejeter les critiques. Certains éducateurs et parents peuvent croire que les châtiments corporels fonctionnent parce qu’ils interrompent temporairement les mauvais comportements, disent les experts.

S’éloigner de la force physique

Pourtant, de plus en plus d’écoles abandonnent le recours aux châtiments corporels par les enseignants et exploitent à la place des pratiques réparatrices, la résolution collaborative de problèmes et des interventions et soutiens comportementaux positifs, déclare Holden, président de l’association américaine à but non lucratif Alliance to End the Hitting of Children.

FrédéricMedway, PhD, professeur émérite de psychologie à l’Université de Caroline du Sud, a déclaré que de nombreux districts disent désormais que les châtiments corporels sont utilisés en dernier recours, ce qui n’était pas le cas au cours des dernières décennies.

Mais il dit qu’il doute que les écoles cesseront d’utiliser les châtiments corporels jusqu’à ce que les familles arrêtent cette pratique.